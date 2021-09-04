Визит Зеленского в США - это декларации, а не реальные политические намерения, - Портников

Об этом сообщил публицист, журналист Виталий Портников в программе "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV.

"Когда мы говорим о том, что Соединенные Штаты предоставили Украине гарантии поддержки ее евроатлантической и энергетической безопасности - это очень хорошо слышно. Однако в совместном заявлении США и Украины нет ни слова о поддержке евроатлантической интеграции Украины и о плане действий по членству в НАТО. Там об этом просто не говорят, а речь идет о том, что Украина имеет право желать евроатлантической интеграции. Это приятно, что мы имеем право. Россия нам отказывает и в этом, хорошо, что США не отказывают. Но так или иначе, это все, что мы услышали. С этой точки зрения следует, что США сейчас говорят о евроатлантической интеграции Украины именно так, как раньше говорили Франция и Германия", - отметил Портников.

Журналист отметил, что после запуска Nord Stream 2 любые гарантии энергетической безопасности Украины ничего не стоят, ведь вопрос украинского транзита, о котором говорили канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден, будет фактически решаться в 2024 году, когда Меркель в политике уже не будет, а Байден заниматься новыми выборами.

"Если Nord Stream 2 будет работать на полную мощность, ни в США, ни в Германии нет никаких инструментов, чтобы не дать России возможности не подписывать новое транзитное соглашение с Украиной. Или обставлять это транзитное соглашение такими политическими условиями, которые сделают его не нужным для самой Украины. Все остальное - это декларации, а не реальные политические намерения. И можно сказать, что стороны очень близки к взаимопониманию: Зеленский декларирует борьбу с коррупцией, Байден декларирует поддержку этой борьбы; Зеленский декларирует, что готов назначить председателя САП, Байден декларирует, что США и впредь будут поддерживать Украину в ее усилиях формировать антикоррупционные органы", - сообщил Виталий Портников.

Публицист отметил, что с точки зрения деклараций, если бы президенты Байден и Зеленский жили в виртуальном пространстве, визит президента Украины в США был бы успешным. А с точки зрения реальной политики, надо радоваться, что этот визит вообще состоялся, учитывая токсичность украинской темы и самого Владимира Зеленского после истории с Дональдом Трампом.