Визит Зеленского в США - большой вклад в будущую победу Украины в этой войне, - экс-посол в Киеве Гербст
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США улучшил его отношения с президентом Джо Байденом и укрепил позицию Украины в Америке
Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший посол США в Украине Джон Гербст.
"Я считаю визит Зеленского в США большим вкладом в предстоящую победу Украины в этой войне. Мне кажется, что по результатам этого визита отношения между Байденом и Зеленским стали лучше, также к Зеленскому стало больше уважения в Конгрессе. Зеленский обратился с просьбой к Конгрессу о предоставлении большего количества оружия и подкрепил позицию Украины в Америке. И вот почему реакция в Москве была так негативна и сильна. Они поняли, что отношения между Киевом и Вашингтоном стали лучшими по итогам этого визита", - считает он.
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- Напомним, Владимир Зеленский и Джо Байден встретились 21 декабря в Вашингтоне. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины".
- К вечеру 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.
- А президент США Джо Байден заявил, что для его страны честь – быть с Украиной в объединенной защите от жестокой войны против России.
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