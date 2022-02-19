Визит Зеленского в Мюнхен распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня же, - Офис президента
В Офисе президента Украины заверили, что визит Владимира Зеленского на Мюнхенскую конференцию по безопасности не несет угрозы обороноспособности Украины
Об этом сообщает Офис президента.
В ОП отметили, что сегодня состоится визит Владимира Зеленского в Мюнхен для участия в ежегодной конференции безопасности и проведения переговоров, которые запланированы на этой площадке.
"Среди встреч стоит отметить следующие: с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с вице-президентом США Камалой Гаррис, с представителями международных финансовых институций и другими партнерами и друзьями Украины. Владимир Зеленский ожидает конкретных договоренностей по предоставлению нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины", – говорится в сообщении.
В ОП заверили, что визит планируется динамично, а Зеленский вернется в Киев сегодня.
"Визит распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня же. Ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе, в Автономной Республике Крым и вблизи границ Украины анализируют специальные службы нашего государства. В рабочем порядке идет постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами. Украина регулярно получает дополнительные актуальные данные разведки об активности российских сил.
Ситуация на востоке страны полностью контролируется украинскими силами безопасности и обороны", - заверили в ОП.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.57
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.51
- Актуальное
- Важное