Визит Зеленского в Мюнхен распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня же, - Офис президента

Об этом сообщает Офис президента.

В ОП отметили, что сегодня состоится визит Владимира Зеленского в Мюнхен для участия в ежегодной конференции безопасности и проведения переговоров, которые запланированы на этой площадке.

"Среди встреч стоит отметить следующие: с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с вице-президентом США Камалой Гаррис, с представителями международных финансовых институций и другими партнерами и друзьями Украины. Владимир Зеленский ожидает конкретных договоренностей по предоставлению нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины", – говорится в сообщении.

В ОП заверили, что визит планируется динамично, а Зеленский вернется в Киев сегодня.

"Визит распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня же. Ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе, в Автономной Республике Крым и вблизи границ Украины анализируют специальные службы нашего государства. В рабочем порядке идет постоянный анализ разведывательных данных и обмен информацией с партнерами. Украина регулярно получает дополнительные актуальные данные разведки об активности российских сил.

Ситуация на востоке страны полностью контролируется украинскими силами безопасности и обороны", - заверили в ОП.

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