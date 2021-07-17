Визит Зеленского в Берлин стал репетицией сдачи интересов Украины западными партнерами, - Фейгин
Деятель российской оппозиции Марк Фейгин считает, что визит президента Зеленского в Германию и встреча с канцлером Ангелой Меркель стал своеобразной репетицией сдачи интересов Украины западными партнерами
Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.
"Я считаю, что визит Зеленского в Берлин 12 июля и встреча с канцлером Меркель стали репетицией сдачи интересов Украины, которая пока может не стать предствалением в Вашингтоне. Все-таки, я думаю, что еще не до конца этот вопрос решен. Хотя это очень тревожный звоночек для Украины. Поскольку все ожидали, что Зеленского будут склонять к сохранению Минских соглашений в интерпретации Москвы, частью которой является и план Штайнмайера и кластеры Макрона. То есть, все это фактически является сдачей интересов Украины. Нужно откровенно говорить об этом", - пояснил Фейгин.
Как заметил Фейгин, имплементация плана Штайнмайера в украинское законодательство будет означать защиту интересов Москвы. Оппозиционер добавил, что остается только гадать почему Берлин и Париж заняли позицию согласия с Кремлем. По его мнению, позиция и активность Меркель в этой ситуации являются довольно странными, поскольку она через два месяца покидает пост канцлера Германии.
"Для меня странными являются поведение и активность Меркель. Через два месяца она покинет пост канцлера Германии и сейчас она пытается оставить в наследство такой острый вопрос Украины перед европейским и мировым сообществом, согласившись на все требования Путина. Это именно так и выглядит", - добавил он.
Хотя, как заметил Фейгин, еще месяц назад Меркель имела совсем другую позицию по "Северному потоку - 2" и Минским соглашениям. По его словам она была более нейтральной и сдержанной в своих высказываниях относительно таких острых вопросов.
- Напомним, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию.
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