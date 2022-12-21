Об этом пишет Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

Эксперты напомнили, что 20 декабря Зеленский посетил украинских военных, которые держат оборону на напряженном Бахмутском направлении и вручил им награды.

В то время Путин провел церемонию награждения, где отметил кремлевских чиновников, в частности "лидеров" из временно оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также пропагандистов.

"Путин активизировал усилия, чтобы избавить себя и министерство обороны РФ от постоянной критики, публично выступая по поводу различных мер, направленных на усовершенствование российских военных сил. Эта церемония награждения дополнительно указывает на страсть Путина к тому, чтобы представить себя как участника войны", - отметили в Институте.

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Отмечается, что решение Путина наградить членов своего окружения, даже не принимавших непосредственного участия в боях, в отличие от визита Зеленского у линии фронта в Бахмуте, вызвало критику среди россиян.

Так, в РФ заявили, что российский диктатор награждает "своих героев в Кремле", а не солдат, участвующих в боевых действиях на передовой, а также добавили, что он не посещал оккупированные территории.

По состоянию на 20 декабря РФ сосредотачивала усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. А также пыталась восстановить утраченное положение на Лиманском и вела оборону по другим направлениям.

В свою очередь президент Владимир Зеленский после поездки в Донбасс, а именно в Бахмут, призвал украинцев поддерживать защитников страны, противостоящих атакам российских оккупантов.

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