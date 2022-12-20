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Обзор
Визит Зеленского в Бахмут и признание Путиным "чрезвычайно сложных" условий на аннексированных территориях. Мировые СМИ об Украине 20 декабря
Поездка президента Владимира Зеленского в прифронтовой Бахмут и заявление главы РФ Владимира Путина о том, что ситуация на незаконно оккупированных территориях Украины является "чрезвычайно сложной", стало лейтмотивом 20 декабря во многих мировых медиа
The Guardian:
- Главный акцент 20 декабря издание делает на поездке Зеленского в прифронтовый Бахмут, где тот встретился с военными и вручил награды бойцам, а также заявлению президента России Владимира Путина, который признал, что ситуация в четырех областях на востоке Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, которые Москва незаконно аннексировала в сентябре, является "чрезвычайно сложной". Отмечается, что насильственный захват 15% украинских территорий стал самым большим в Европе со времен Второй мировой войны, при этом Россия потерпела острые неудачи, что остановило ее амбиции.
The New York Times:
- Пока Путин признает затруднения на оккупированных территориях Украины, Зеленский посещает прифронтовый город, сообщает американское издание. В день, когда президент России призвал свои силовые структуры активизировать работу на востоке и юге Украины, украинский лидер посетил Бахмут, который так и не удалось захватить Москве. Визит Зеленского в Бахмут, демонстрирующий решительность и неповиновение Украины, журналисты называют самым смелым за 300 дней войны.
- Кроме того, NYT пишет , что Украина в декабре начала использовать программу "как сдаться беспилотнику". Используя сообщения о низком моральном духе русских солдат, украинские военные призывают их сложить оружие и сдаться в плен. Особенность процесса в том, что украинские бойцы используют дроны в необычной роли – для управления русскими воинами, желающими сдаться в плен.
The Washington Post:
- В медиа рассказывают, что Зеленский посетил Бахмут через день после того, как назвал город "горячим местом" на линии фронта, где продолжаются одни из самых кровавых боев в войне России против Украины.
- В то же время Путин в обращении ко Дню сил безопасности в России сделал редкое признание того, что российские власти столкнулись с "чрезвычайно сложной" ситуацией на оккупированных украинских территориях. Российский глава призвал "усилить" слежку ФСБ для борьбы с любыми "новыми угрозами", которые могут возникнуть через границы России.
BBC:
- Издание делится историями семей украинских беженцев, у которых есть дети с инвалидностью. Когда началось полномасштабное вторжение, многие приняли кардинальное решение покинуть свою страну и надеялись вернуться как можно скорее. Но для некоторых беженцев-инвалидов это перемещение открыло новые возможности, и теперь они столкнулись с дилеммой, вернуться ли домой.
- Британские медийщики также отмечают , что Киев после поездки Путина в Минск и встречи с Лукашенко опасается, что Россия может готовить новое нападение. Со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, BBC сообщает, что Украина усилит защиту своей границы с Беларусью.
CNN:
- Одной из важнейших тем дня в российско-украинской войне, как во многих предыдущих изданиях, стал визит президента Зеленского в прифронтовый город Бахмут в Донецкой области, переживший одни из самых ожесточенных боев с начала российского вторжения.
- Не обошло вниманием издание признания Путиным, что ситуация в четырех оккупированных областях на востоке и юге Украины является "чрезвычайно сложной", что является редким окном для обзора вызовов, с которыми сталкивается Москва в районах, пытавшихся незаконно аннексировать.
- Медийщики CNN также посетили ранее освобожденный украинскими войсками остров Змеиный и показали, во что превратился остров после присутствия там российских военных и деоккупации.
- В издании сообщают, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал президента Китая Си Цзиньпина использовать свое влияние на российского диктатора Владимира Путина, чтобы прекратить войну против Украины.
Gazeta Wyborcza:
- Польское издание пишет, УЕФА и ФИФА предупреждали, что, несмотря на войну с Россией, исключат Украину со всех соревнований, если заметят влияние государственной власти на избрание нового главы федерации. Следовательно, журналисты задаются вопросом, могут ли лишить Украину права на игру в случае, если федерацию возглавит Андрей Шевченко.
- Также польские полицейские из Гожува передали несколько сот световозвращателей для детей из Украины. Соорганизаторами сбора жилетов и светоотражающих элементов стали учащиеся Комплекса специальных школ.
- GW рассказывает, что в городе Кельц в знак солидарности с Украиной 21 декабря погасят елку на центральной площади и другую праздничную иллюминацию. Таким образом город присоединится к акции "Час за Украину".
Politico:
- Издание также пишет о поездке Зеленского в Бахмут и критике украинским лидером Кремля за жертвы войск в "мясных волнах" Бахмута. Президент Украины обвиняет российскую элиту в том, что она пренебрегает человеческими жизнями, но бережет своих близких от фронта.
- Кроме того, Politico сравнивает войну России против Украины с вероятным вторжением Китая в Тайвань, намерения по захвату которого КНР не скрывает. На таком фоне Тайвань заявляет, что многому научился по российскому вторжению в Украину, тогда как Европе для таких уроков нужно еще немало наверстать и пройти долгий путь.
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