Визит Зеленского – это очень большое событие в Польше, – корреспондент Эспрессо Залевская

Об этом в эфире заявила специальная корреспондентка Эспрессо в Польше Бьянка Залевская.

"Визит Зеленского в Польшу - очень большое событие. Я даже была немного удивлена, что в Украине гораздо меньше информации об этом визите, но поняла, что в Украине намного больше важной и тяжелой информации ежедневно", - сказала она.

Залевская добавила, что в Польше последние два дня – это тема номер один.

"Президент планирует встретиться с поляками и украинцами на большом пространстве. Там должно быть две тысячи человек. Рядом будут экраны для людей, которые не смогут попасть на эту площадь, чтобы смотреть трансляцию. Все ждут речи Зеленского - это очень важно для поляков. Мы никогда не были настолько родными, как сейчас. Здесь многие украинцы живут и работают. Мы каждый день встречаемся как соседи. Эта встреча имеет два измерения - символическое и практическое, все ждут подписания документов", - подчеркнула журналистка.

Она рассказала, что сейчас Польша живет визитом президента Украины и его супруги.

"Это большое событие для поляков. Следует признать, что у вас очень мужественный президент и его супруга. Весь мир смотрит на них, как на символ несокрушимости и этот символ приезжает в Польшу. Я думаю, мы можем гордиться этим", - подытожила Залевская.