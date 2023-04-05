Визит Зеленского – это очень большое событие в Польше, – корреспондент Эспрессо Залевская
В Польше визит президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской воспринимается как большое событие - весь мир смотрит на них как на символ несокрушимости и этот символ приезжает в Польшу
Об этом в эфире заявила специальная корреспондентка Эспрессо в Польше Бьянка Залевская.
"Визит Зеленского в Польшу - очень большое событие. Я даже была немного удивлена, что в Украине гораздо меньше информации об этом визите, но поняла, что в Украине намного больше важной и тяжелой информации ежедневно", - сказала она.
Залевская добавила, что в Польше последние два дня – это тема номер один.
"Президент планирует встретиться с поляками и украинцами на большом пространстве. Там должно быть две тысячи человек. Рядом будут экраны для людей, которые не смогут попасть на эту площадь, чтобы смотреть трансляцию. Все ждут речи Зеленского - это очень важно для поляков. Мы никогда не были настолько родными, как сейчас. Здесь многие украинцы живут и работают. Мы каждый день встречаемся как соседи. Эта встреча имеет два измерения - символическое и практическое, все ждут подписания документов", - подчеркнула журналистка.
Она рассказала, что сейчас Польша живет визитом президента Украины и его супруги.
"Это большое событие для поляков. Следует признать, что у вас очень мужественный президент и его супруга. Весь мир смотрит на них, как на символ несокрушимости и этот символ приезжает в Польшу. Я думаю, мы можем гордиться этим", - подытожила Залевская.
- Утром 5 апреля президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу, где встретился с польским коллегой Анджеем Дудой.
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