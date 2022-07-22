Визит в Иран - это унижение Путина, - советник МВД Денисенко
Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины, считает, что Путин впервые за последние 22 года ехал на переговоры не с точки зрения силы или что он может что-то продавить, подняв ставки, а с точки зрения просителя
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Прежде всего, все обратили внимание, как Эрдоган заставил ждать Путина . Но главное унижение было не в этом – главное унижение было в том, что Путин впервые за последние 22 года ехал на переговоры не с точки зрения силы или что он может что-то продавить, подняв ставки, а с точки зрения просителя, и это для него огромное унижение, потому что он вынужден ездить по миру и просить о помощи, потому что ему не хватает высокоточного оружия и возможностей, чтобы обходить санкции", - пояснил Вадим Денисенко.
Денисенко отметил, что, с одной стороны, добыча российской нефти вышла на довоенный период, но с другой стороны – в РФ происходит огромное экономическое провисание в высокотехнологичных отраслях. Соответственно без серьезной электроники Россия не сможет строить новейшее вооружение.
- 19 июля в Тегеране состоялась встреча лидеров Ирана, Турции и России
- Также The New York Times сообщало, что Путин поехал в Иран за моральной поддержкой , боевыми дронами и дальнобойными ракетами.
- Кроме того, украинский дипломат Владимир Ельченко выразил мнение, что Путин в Иран приехал как проситель
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