Визит в Иран - это унижение Путина, - советник МВД Денисенко

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Прежде всего, все обратили внимание, как Эрдоган заставил ждать Путина . Но главное унижение было не в этом – главное унижение было в том, что Путин впервые за последние 22 года ехал на переговоры не с точки зрения силы или что он может что-то продавить, подняв ставки, а с точки зрения просителя, и это для него огромное унижение, потому что он вынужден ездить по миру и просить о помощи, потому что ему не хватает высокоточного оружия и возможностей, чтобы обходить санкции", - пояснил Вадим Денисенко.

Денисенко отметил, что, с одной стороны, добыча российской нефти вышла на довоенный период, но с другой стороны – в РФ происходит огромное экономическое провисание в высокотехнологичных отраслях. Соответственно без серьезной электроники Россия не сможет строить новейшее вооружение.

19 июля в Тегеране состоялась встреча лидеров Ирана, Турции и России

Также The New York Times сообщало, что Путин поехал в Иран за моральной поддержкой , боевыми дронами и дальнобойными ракетами.

Кроме того, украинский дипломат Владимир Ельченко выразил мнение, что Путин в Иран приехал как проситель

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb