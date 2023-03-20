Визит Си Цзиньпина в Москву будет трудным для Путина, - политолог Шлинчак
Виктор Шлинчак, руководитель правления Института мировой политики, главный редактор "Главкома", считает, что Си Цзиньпин едет в Москву с четким планом, как он будет "разводить" Россию
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Этот визит, несмотря на то, что он поднят до высшего государственного ранга, будет достаточно трудным для Путина, потому что задача Си Цзиньпина - одна, а задача Путина - совсем другая. То есть точки соприкосновения могут быть не найдены. Для Путина очень важно втянуть Китай в нашу войну, чтобы Китай заявил о поддержке всех тех желаний, которые Россия уже неоднократно проговаривала.По моему мнению, Путин будет пытаться прибегнуть к аналогиям с Тайванем, чтобы таким образом заставлять Си Цзиньпина иметь большую приязнь к происходящему на фронте. сейчас совсем другая ситуация", – прокомментировал политолог.
Виктор Шлинчак отметил, что надо понимать китайскую философию, не рассчитанную на год или на два, китайцы строили свою философию исходя из стратегических целей.
"А что касается стратегических целей Китая, то напомню о выступлении Си Цзиньпина на последнем партийном съезде, он говорил о построении биполярного мира, двух осей , где на одном полюсе – Китай, а на другом – США. Исходя из этого, абсолютно вся стратегия Китая будет строиться согласно уже заявленной цели о биполярном мире, и если Россия будет помогать строить этот мир, то она будет союзником, а если она будет мешать или никак не способствовать планам Китая, то перейдет в ранг страны, которая будет болтаться где-то там на болотах, поэтому следует исходить из того, что Си Цзиньпин едет в Москву с четким планом, как он будет "разводить" Россию на то, чтобы она не жалела своих ресурсов, была заинтересована в поставке китайских товаров и чтобы нынешний. российское правительство "не ставило палки в колеса" по поводу стратегической цели Китая", - отметил Шлинчак.
- 17 марта Кремль и представитель МИД Китая Хуа Чуньин сообщили, что лидер КНР Си Цзиньпин посетит Москву 20-22 марта.
- 18 марта стало известно, что Институт изучения войны предполагает, что темой переговоров лидеров РФ и Китая станет посредничество Си Цзиньпина в войне в Украине и пути обхода санкций.
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