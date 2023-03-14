Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Руслан Осипенко.

"Одна из сторон визита Си Цзиньпина к Путину - восточная дипломатия всегда символизм. Если Си лично поедет к Путину, будет то же, что Джо Байден приехал в Украину и дал обещание, что Украина победит. То же делает Си, отправляясь в Россию, этим визитом он говорит США: а они не проиграют", – отметил он.

Осипенко добавил, что есть также символизм в том, что к Путину он едет лично, а с нашим президентом будет общаться онлайн.

"Он после разговора с Зеленским ничего передавать Путину не будет. Си будет собирать позиции сторон, чтобы обсуждать и принимать решения в рамках своего политбюро. Вся логика процесса подсказывает, что он после этого визита должен еще пообщаться с европейцами, чтобы была полная картинка для принятия стратегического и политического решения о помощи РФ", - подытожил дипломат.