Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Визит Шойгу в Минск - очередное давление на Лукашенко, - журналист беларусской службы Радио Свобода Калиновский
Эксклюзив

Визит Шойгу в Минск - очередное давление на Лукашенко, - журналист беларусской службы Радио Свобода Калиновский

6 декабря, 2022 вторник
15:33
война с Россией

Валерий Калиновский, журналист беларусской службы Радио Свобода, отметил, что 3 декабря Шойгу встретился с Лукашенко и министром обороны Беларуси и это может быть угрожающим событием для дальнейших отношений Беларуси и Украины

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Этот визит Шойгу в Минск, его встреча с Лукашенко и министром обороны Беларуси, с которым он подписал дополнение к соглашению 1997 года о каком-то сотрудничестве, является достаточно угрожающим событием для дальнейших взаимоотношений Беларуси и Украины. Мы не можем сказать окончательно, что они там подписали и о чем именно договорились, также почему был такой срочный визит Шойгу на выходные дни в Беларусь. Я не знаю, что было подписано во время визита Шойгу, но речь, например, могла идти о каких-то ракетных комплексах на 300 км "Полонез", которые Россия попросила у Беларуси, или какое-то другое вооружение. Обратим внимание, что этот документ уже существовал, в него только внесли поправки, поэтому там речь не может идти о каком-то совместном участии в агрессии, потому что для этого нужен новый документ", - пояснил журналист беларусской службы Радио Свобода.

Валерий Калиновский отметил, что все это можно рассматривать как одно из проявлений дальнейшего давления Кремля на Лукашенко, чтобы Беларусь вмешалась в военные события и далее оказывала поддержку российским солдатам не только в тыловом плане, но и личном составе.

"Однако прямых признаков к этому всему нет, потому что все происходит в закрытом режиме. Мы можем только анализировать и делать выводы, что давление продолжается, а Беларусь сопротивляется. Сейчас около 10 тысяч российских военных тренируется на белорусских полигонах. К тому же в последнее время из Беларуси наоборот вывозится боевая техника в Россию, то есть здесь ремонтируется техника для российской армии, также Беларусь отдает свою технику в РФ. И это показатель, что беларусская армия не готовится, а Лукашенко пытается дальше участвовать в этой агрессии только как соучастник", - прокомментировал Калиновский.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Украина
Россия
Белорусь
Александр Лукашенко
Читайте также:
Анатолій Амелін
Автор Анатолий Амелин
4 декабря, 2022 воскресенье
Президенту врут о поступлении налогов
Михайло Гончар
Автор Михаил Гончар
5 декабря, 2022 понедельник
Разве в интересах венгров покупать нефть не по $60, а по $80?
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
4 декабря, 2022 воскресенье
Усик рассказал, что он сказал Фьюри во время первой дуэли взглядов
Киев
-6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.65
    Покупка 39.65
    Продажа 40.31
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
6 декабря
16:19
Эксклюзив
Россияне бьют даже по трансформаторам, питающим несколько улиц в селах, - глава Сумской ОВА
16:15
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:08
OPINION
Чем ближе к освобождению Крыма — тем больше российских ИПСО
16:04
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба призвал Германию как можно скорее передать Украине ЗРК Patriot, танки Leopard 2 и БМП Marder
15:59
Виктор Орбан
Венгрия заблокировала пакет помощи Украине на 18 млрд евро от ЕС
15:08
Брат Царева осужден за работу на российские спецслужбы
14:47
Роберта Мецола
"Вы победите": Президент Европарламента записала короткое видеопоздравление для ВСУ
14:37
Эксклюзив
Бороться с УПЦ МП можно уже сейчас, в рамках действующих законов, – религиовед Антошевский
14:35
В Воздушных силах предположили, что у россиян закончилась первая партия иранских дронов "Shahed-136"
14:11
В Минэнерго заявили о сложной энергетической ситуации в трех областях после ракетных обстрелов 5 декабря
14:09
OPINION
Свежий скандал с Пташкой – на самом деле не свежий и не о Пташке
14:07
Отстоять Бахмут: Parimatch помогает ВСУ на одном из самых тяжелых направлений фронта
14:03
Эксклюзив
На Бахмутском направлении продолжаются напряженные бои, но оборона стоит крепко, - офицер батальона "Свобода" НГУ Ильенко
13:59
Символический обмен. Украина вернула из плена 60 защитников
13:55
У РФ осталось ракет на несколько масштабных атак и они выйдут в полный ноль, - Буданов
13:42
Гиркин, за задержание которого в Украине обещали $100 тыс., вернулся в Москву
13:38
Российские сайты "поздравили" ВСУ с праздником
13:38
В посольство Украины в Румынии поступило два подозрительных конверта, вызвали пиротехников
13:34
НБУ ужесточил требования к работе банков в случае длительного отсутствия электроэнергии
13:33
Эксклюзив
Эспрессо: Белая Церковь наградили "За службу и победу"
13:27
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине потеплеет до +10 градусов
13:06
Эксклюзив
В ХХІ ст. надо снова работать и воевать, как когда-то наши славные казачки, – воин 112-й бригады ТРО ВСУ Тарас Столяр
13:05
В Украину вернули тела 49 погибших военных
13:02
Кулеба назвал два условия для окончания войны в Украине
13:01
Обновлено
В РФ заявили об атаке беспилотников на комбинат в Брянской области
12:58
СБУ разоблачила личность российского военного, совершившего умышленное убийство гражданского в Бучанском районе
12:53
Зеленский из Славянска поздравил ВСУ с праздником
12:40
Ломаченко выложил поздравление с Днем ВСУ, но снова наткнулся на критику
12:39
Эксклюзив
Судебная мафия пытается сорвать судебную реформу и евроинтеграцию Украины, - юрист Жернаков
12:28
В Индонезии приняли закон об уголовной ответственности за внебрачный секс, он будет распространяться и на туристов
12:25
В Минэкономики озвучили доходы Украины от экспорта зерновых
12:25
США и Украина
Администрация Байдена проведет встречу с руководством энергокомпаний, чтобы решить, как помочь Украине
12:24
В Беларуси заявили о начале "плановых занятий по боевой подготовке"
12:11
Сергей Шойгу
Шойгу назвал цель массированных ракетных ударов РФ по Украине
12:10
В Росатоме отказались передать МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС
12:09
Эксклюзив
Есть вещи, которые мы узнаем после войны - нам дается гораздо более эффективное оружие, чем говорят в СМИ, - дипломат Ельченко
12:07
Оборудование на $11 млн. Канада поможет Украине с разминированием территорий
12:02
OPINION
ВСУ–2022: возрождающийся и закаляющийся огнем войны феникс
11:56
У Зеленского назвали условие, при котором состоится его первая с 24 февраля поездка за границу
11:54
В правительстве обновили перечень временно оккупированных территорий, жителям которых будут выплачиваться пособия
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV