Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Этот визит Шойгу в Минск, его встреча с Лукашенко и министром обороны Беларуси, с которым он подписал дополнение к соглашению 1997 года о каком-то сотрудничестве, является достаточно угрожающим событием для дальнейших взаимоотношений Беларуси и Украины. Мы не можем сказать окончательно, что они там подписали и о чем именно договорились, также почему был такой срочный визит Шойгу на выходные дни в Беларусь. Я не знаю, что было подписано во время визита Шойгу, но речь, например, могла идти о каких-то ракетных комплексах на 300 км "Полонез", которые Россия попросила у Беларуси, или какое-то другое вооружение. Обратим внимание, что этот документ уже существовал, в него только внесли поправки, поэтому там речь не может идти о каком-то совместном участии в агрессии, потому что для этого нужен новый документ", - пояснил журналист беларусской службы Радио Свобода.



Валерий Калиновский отметил, что все это можно рассматривать как одно из проявлений дальнейшего давления Кремля на Лукашенко, чтобы Беларусь вмешалась в военные события и далее оказывала поддержку российским солдатам не только в тыловом плане, но и личном составе.



"Однако прямых признаков к этому всему нет, потому что все происходит в закрытом режиме. Мы можем только анализировать и делать выводы, что давление продолжается, а Беларусь сопротивляется. Сейчас около 10 тысяч российских военных тренируется на белорусских полигонах. К тому же в последнее время из Беларуси наоборот вывозится боевая техника в Россию, то есть здесь ремонтируется техника для российской армии, также Беларусь отдает свою технику в РФ. И это показатель, что беларусская армия не готовится, а Лукашенко пытается дальше участвовать в этой агрессии только как соучастник", - прокомментировал Калиновский.

3 декабря Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение об "обеспечении региональной безопасности"

4 декабря Институт изучения войны отметил, что министр обороны РФ Шойгу летал в Минск, чтобы снова нажать на Лукашенко.

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