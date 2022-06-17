Визит Шольца, Макрона и Драги не означает создания нового Нормандского формата, – дипломат Щерба
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Австрии 2014-2021 гг. Александр Щерба считает, что совместный визит президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев не означает возобновления Нормандского формата
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я не думаю, что совместный визит Эмманюэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги в Киев является признаком создания нового Нормандского формата. У лидеров Германии, Франции и Италии были свои причины приехать в Киев совместной делегацией. Поэтому слишком глубоко объяснять этот визит не нужно. Если бы даже они прибыли в Киев с просьбой возобновить переговоры с Россией, то признаков того, что в кремле готовы говорить с Киевом, нет", - пояснил Щерба.
Щерба добавил, что, хотя в кремле и говорят о желании возобновить переговоры, у Путина не хотят говорить с Киевом на равных условиях.
"Что бы там ни говорили в кремле, возобновить переговоры на равных условиях без ультиматумов, они не готовы. В кремле снова будут диктовать свои неприемлемые и оскорбительные условия для Украины. Поэтому это - не готовность возобновить полноценные дипломатические переговоры с Украиной", - добавил Щерба.
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