Визит Шольца, Макрона и Драги не означает создания нового Нормандского формата, – дипломат Щерба

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я не думаю, что совместный визит Эмманюэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги в Киев является признаком создания нового Нормандского формата. У лидеров Германии, Франции и Италии были свои причины приехать в Киев совместной делегацией. Поэтому слишком глубоко объяснять этот визит не нужно. Если бы даже они прибыли в Киев с просьбой возобновить переговоры с Россией, то признаков того, что в кремле готовы говорить с Киевом, нет", - пояснил Щерба.

Щерба добавил, что, хотя в кремле и говорят о желании возобновить переговоры, у Путина не хотят говорить с Киевом на равных условиях.

"Что бы там ни говорили в кремле, возобновить переговоры на равных условиях без ультиматумов, они не готовы. В кремле снова будут диктовать свои неприемлемые и оскорбительные условия для Украины. Поэтому это - не готовность возобновить полноценные дипломатические переговоры с Украиной", - добавил Щерба.

16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом.

Европейские лидеры посетили Ирпень в рамках визита в Украину.

Эмманюэль Макрон сказал во время визита, что они прибыли, чтобы показать свое восхищение мужеством украинского народа.

Лидеры четырех стран ЕС заявили о своем намерении поддержать предоставление Украине кандидатства в ЕС.

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