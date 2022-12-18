Визит Путина в Минск - это в известной степени спецоперация, - Портников
Журналист Виталий Портников убежден, что не нужно преувеличивать встречу Путина и Лукашенко, потому что это протокольный знак внимания главы РФ к союзнику
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
Виталий Портников дал комментарий о визите Путина в Минск, который должен состояться 19 декабря.
"Я думаю, что это в определенной степени спецоперация, то есть такой знак уважения. Лукашенко ни на что не соглашается, но ему очень хочется, чтобы его считали настоящим президентом, но он, по сути, потерял субъектность. А если человек теряет субъектность и это понимает, то тогда он по своей сути хочет признания, чтобы к нему хоть кто-то приехал с официальным визитом. Если этому человеку послы не вручают верительные грамоты и его не впускают в большинство стран мира, называют "так называемый президент", то, конечно, хочется, чтобы уже кого-то встретить в своей резиденции", - отметил журналист.
Виталий Портников отметил, что список таких гостей у Лукашенко недолгий, в котором написано, что Путин номер один и на этом перечень заканчивается.
"Этот визит - протокольный знак внимания к союзнику. Путин и Лукашенко могли бы решить вопрос об участии белорусской армии в войне против Украины на любой встрече, будь то в Минске, Сочи или Москве, потому что для этого не нужно выбирать какую-то специальную географическую точку. А если бы такая встреча состоялась бы, то мы никогда не будем о ней знать и нам об этом и не сообщали бы. Поэтому не надо преувеличивать эту встречу, с точки зрения принятия решений. Но с точки зрения работы с клиентом, если можно так сказать, то Путин с ним работает, и это тяжелая артиллерия. Там уже был, очевидно ничего не достигший, Шойгу, также был в Беларуси послом Грызлов, бывший спикер госдумы, то есть вокруг Лукашенко, если он пациент, немало российских санитаров. Однако ему нужен сам Путин для какого-то разговора, но это пока протокольный разговор", - подчеркнул Портников.
- В понедельник, 19 декабря, президент России Владимир Путин встретится в Минске с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко
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