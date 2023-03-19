Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Вся эта кампания с визитами Путина на временно оккупированные территории Украины больше направлена на российский генералитет и преследует цель больше пропагандистской цели. Сейчас в украинских социальных сетях сравнивают визит Гитлера и Путина в Мариуполь. Поэтому, по всей вероятности, россияне так хотели всех денацифицировать, что и сами стали нацистами, и показали, что их вождь не боится ездить в оккупированные города", - объяснил Киричевский.

Эксперт считает, что визит Путина на временно оккупированные территории Украины должен убедить российских военных в правильности отступления.

"Вполне вероятно. что визит Путина на временно оккупированные территории Украины также имел целью показать его авторитет в российской армии, которой совсем скоро снова нужно будет принимать сложные решения. Поэтому, чтобы иметь смелость для отступления нужна фигура, на которую можно положиться. Визит Путина на оккупированные территории и должен дать российской армии больше мужества отступать с украинских территорий", - добавил он.