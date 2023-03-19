Визит Путина в Мариуполь - свидетельство готовности российской армии отступать, - военный эксперт Киричевски
Военный эксперт Иван Киричевский считает, что российская армия готовится к отступлению с временно оккупированных территорий Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Вся эта кампания с визитами Путина на временно оккупированные территории Украины больше направлена на российский генералитет и преследует цель больше пропагандистской цели. Сейчас в украинских социальных сетях сравнивают визит Гитлера и Путина в Мариуполь. Поэтому, по всей вероятности, россияне так хотели всех денацифицировать, что и сами стали нацистами, и показали, что их вождь не боится ездить в оккупированные города", - объяснил Киричевский.
Эксперт считает, что визит Путина на временно оккупированные территории Украины должен убедить российских военных в правильности отступления.
"Вполне вероятно. что визит Путина на временно оккупированные территории Украины также имел целью показать его авторитет в российской армии, которой совсем скоро снова нужно будет принимать сложные решения. Поэтому, чтобы иметь смелость для отступления нужна фигура, на которую можно положиться. Визит Путина на оккупированные территории и должен дать российской армии больше мужества отступать с украинских территорий", - добавил он.
- 19 марта российские государственные информагентства утверждают, что президент РФ Владимир Путин совершил "рабочую поездку" во временно оккупированный Мариуполь.
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