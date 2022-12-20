Сильные никуда не ездят. Сильные сидят на попе ровно и принимают вассалов у себя в перерывах между своими делами.

Визит Путина в Лукашенко — это о слабости. Все его последние визиты в Среднюю Азию тоже о слабости.

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Лукашенко — точно не тот, кто поможет Путину. Потому что это такая же крыса, только с несколько лучшими перспективами

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Нет никакой великой Московии. Есть загнанная в угол крыса, ищущая выхода. И Лукашенко точно не тот, кто ему в этом поможет. Потому что это такая же крыса, только с несколько лучшими перспективами.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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