Визит Путина в Лукашенко — это о слабости
Нет никакой великой Московии. Есть загнанная в угол крыса, ищущая выхода
Сильные никуда не ездят. Сильные сидят на попе ровно и принимают вассалов у себя в перерывах между своими делами.
Визит Путина в Лукашенко — это о слабости. Все его последние визиты в Среднюю Азию тоже о слабости.
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Лукашенко — точно не тот, кто поможет Путину. Потому что это такая же крыса, только с несколько лучшими перспективами
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Нет никакой великой Московии. Есть загнанная в угол крыса, ищущая выхода. И Лукашенко точно не тот, кто ему в этом поможет. Потому что это такая же крыса, только с несколько лучшими перспективами.
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.
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