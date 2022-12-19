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Обзор

Визит Путина в Беларусь, отбор на Евровидение в укрытии, идентификация жертв агрессии России и послеродовая депрессия беженок. Мировые СМИ об Украине 19 декабря

Андриана Стахив
19 декабря, 2022 понедельник
21:35
Мир про Украину

Владимир Путин посещает Лукашенко в Беларуси, вероятно, чтобы склонить к наступлению на Украину, отбор украинских артистов для Евровидения прошел в метро – временном укрытии на воздушную тревогу, как патологоанатомы идентифицируют жертв российского вторжения, исследователи из Польши и Украины изучают перинатальную депрессию – об этом и не только писали мировые СМИ

The Guardian:

  • Издание акцентирует внимание на визите Путина в Беларусь, отмечая его возможные последствия. Владимир Путин посетил Беларусь, чтобы встретиться с белорусским лидером Александром Лукашенко, тем временем в Киеве растут опасения, что Москва подталкивает своего ближайшего союзника к новому наземному наступлению на Украину. Эта встреча станет первым визитом Путина в Беларусь с 2019 года. И накануне Лукашенко сообщил, что лидеры двух стран обсудят «военно-политическую ситуацию» в регионе, а также экономическое сотрудничество.

The New York Times:

  • Американские журналисты опубликовали материал о ночной атаке вражеских дронов на Киев. Взрывы раздались перед рассветом в понедельник в Киеве и других городах Украины. Россия осуществила еще одну атаку беспилотников – поражали электростанции, электросистемы и другие гражданские цели.
  • Кроме того, в фокусе издания также оказалось посещение Путиным белорусского диктатора Лукашенко. Встреча состоялась после неоднократных предупреждений со стороны Украины за последние дни о том, что российские войска могут готовить новое наступление из Беларуси, направленное либо еще на одну попытку захватить Киев, либо на попытку прерывания потока западного оружия в Украину из Польши.

Washington Times:

  • Издание публикует ответы своего обозревателя американского журналиста Дэвида Игнатия на вопросы по поводу российско-украинской войны. В частности, он отвечает на вопрос, стоит ли украинцам садиться за стол переговоров, пока Россия не уничтожила всю страну. На что Игнатий отвечает, что этот вопрос сугубо к Украине, однако подчеркивает: "один урок войны состоит в том, что нападение на гражданские объекты не взламывает свободу противника. Это просто заставляет их бороться дольше и сильнее".

BBC:

  • Британские медийщики рассказали , как украинские патологоанатомы идентифицируют жертв российского вторжения. О проведении экспертиз ДНК и процессе идентификации жертв российской агрессии в Харьковской области рассказал изданию украинский патологоанатом Олег Подорожный. Он в частности отметил, что в настоящее время в морге перебивают 146 неидентифицированных тел. А также о сложностях в процессе, вызванных российскими ракетными атаками на энергосистему, ведь морги нуждаются в постоянной поддержке охлаждения.

CNN:

  • В издании делятся заботами и сложностями, которые украинцы испытывают из-за российских нападений на энергосистему. "За несколько дней до праздников украинцы погружены в темноту и холод из-за перебоев с электроэнергией", – пишут CNN, публикуя видео с кадрами из столицы и не только.
  • Также CNN рассказывают о ночной атаке российскими дронами Киева. По меньшей мере, два человека пострадали, а ключевая инфраструктура была повреждена во время нападения российского беспилотника на украинскую столицу. Беспилотники иранского производства "Шахед-136" и "Шахед-131" были запущены с восточного побережья Азовского моря.

Gazeta Wyborcza:

  • Польские журналисты публикуют исследование врачей из Украины, Польши и Испании перинатальной депрессии у женщин, которые вынуждены были покинуть родные дома из-за российской агрессии. Война в Украине затронула многих людей, но особенно велико ее влияние на беременных женщин и младенцев, пишут исследователи. Сильный пережитый стресс влечет и преждевременные роды, и маленький вес младенцев, и проблемы со здоровьем у матерей, в частности, повышает вероятность развития послеродовой депрессии.
  • Также Gazeta Wyborcza пишет об украинской группе Tvorchi, которую избрали для участия в Евровидении. Главным образом об условиях, в которых артистов выбирали для участия в песенном конкурсе – группа выступала на станции киевского метро, которая служила укрытием для людей во время воздушной тревоги в столице. Однако группа заменила сцену и телестудию.

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