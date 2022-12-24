Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Думаю, что у президента Зеленского было три цели. Первая - поощрить американцев присылать больше оружия в Украину, причем более современного оружия. Вторая цель, еще более важная, заключалась в том, чтобы увеличить американскую политическую поддержку Украины. Важно, чтобы эта поддержка продолжалась, и я думаю, что обращение Зеленского к Конгрессу имело целью продолжить и увеличить эту поддержку. Третья цель - провести стратегические консультации с президентом Соединенных Штатов, потому что это саммит военного времени, напоминающий саммит между Черчиллем и Рузвельтом перед тем, как США вступили в войну, – объяснил Фрид.

По словам эксперта, Зеленскому и Байдену необходимо было провести разговор лицом к лицу о выживании Украины в войне с российским агрессором.

"Я не думаю, что Соединенные Штаты собираются воевать с Россией – мы не собираемся, мы этого не хотим, но мы стремимся продолжать поддерживать Украину. Поэтому двум президентам необходимо было провести разговор лицом к лицу о выживании Украины в войне с российским агрессором, Мы все хотим победы для Украины, как сказал президент Зеленский. Нужно было сверить часы в том, как выглядит поле боя, как выглядит Россия, как выглядит Путин, и куда мы идем. Так что это был важный саммит", - подчеркнул Фрид.

Владимир Зеленский отбыл с визитом в Вашингтон 21 декабря. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины". Украинский президент также выступил в конгрессе США и провел ряд двусторонних встреч.

К вечеру 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.

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