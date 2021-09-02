Визит президента Зеленского в США был исключительно рабочим, - Осмоловская
Эксперт по международным отношениям, генеральный директор AB&D Group Юлия Осмоловская заявила, что визит президента Украины Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену был исключительно рабочим и не самого высокого уровня, как мы надеялись
Эксперт-международник сообщила об этом в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.
"У меня, как у дипломата, вызвала удивление протокольная сторона визита. Прежде всего, статус визита, поскольку по приглашению президента США есть 4 категории визитов: государственный, официальный, официально-рабочий и рабочий. По всем признакам визит президента Украины Владимира Зеленского имел характер рабочего, ведь не было формального ланча в Белом доме с участием государственного секретаря, не было размещения гостя, который приезжает по приглашению президента Соединенных Штатов, в гостевых комнатах Blair House, которые обычно предоставляются по статусным визитам, наш президент жил ведь в простом отеле. То есть это был обычный рабочий визит ", - отметила Осмоловская.
Эксперта также поразил состав делегации, которая встречала президента Зеленского в аэропорту Вашингтона, - единственным серьезным по статусу лицом была госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова, остальные люди не были чиновниками высокого ранга в администрации Байдена.
"То, что не было совместной пресс-конференции президентов Соединенных Штатов Америки и Украины, также является большой проблемой. Ведь, если бы было совместное заявление, в ходе совместной пресс-конференции стороны озвучивают главные сигналы этого общего заявления. Так можно было бы сделать, но статус рабочего визита не предусматривает усиленного общения с прессой во время полноформатной пресс-конференции. И это как раз является маркером того, что визит является не самого высокого уровня, на который мы надеялись и могли рассчитывать ", - сообщила Юлия Осмоловская.
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