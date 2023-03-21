Об этом в эфире Еспресо заявил политический эксперт Владимир Цыбулько.

"То, что синхронно (с поездкой Си Цзиньпина в РФ, – ред.) премьер Японии посещает Украину – это перевод в символическом плане на уровень борьбы за лидерство в Тихоокеанском регионе. Япония начинает с международной активности, идет по следам Си, даже на в чем сила символизма - визит в другую противоборствующую страну во время войны и является признаком заявки на большую состязательность и лидерство в регионе. Мне кажется, что Япония сейчас динамично наращивает оборонный бюджет и это символ попытки играть большую роль, чем просто сосед Китая" , – считает он.