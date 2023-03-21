Визит премьера Японии в Киев – это признак состязательности с КНР за лидерство в Тихоокеанском регионе, - политексперт Цыбулько
Визит премьера Японии в Украину во время войны на фоне поездки лидера Китая в РФ – признак заявки на большую соревновательность и лидерство в регионе
Об этом в эфире Еспресо заявил политический эксперт Владимир Цыбулько.
"То, что синхронно (с поездкой Си Цзиньпина в РФ, – ред.) премьер Японии посещает Украину – это перевод в символическом плане на уровень борьбы за лидерство в Тихоокеанском регионе. Япония начинает с международной активности, идет по следам Си, даже на в чем сила символизма - визит в другую противоборствующую страну во время войны и является признаком заявки на большую состязательность и лидерство в регионе. Мне кажется, что Япония сейчас динамично наращивает оборонный бюджет и это символ попытки играть большую роль, чем просто сосед Китая" , – считает он.
- 20 марта в Москве состоялась неформальная встреча Си Цзиньпина с Владимиром Путиным. Она продолжалась 4,5 часа.
- Си Цзиньпин во время встречи с Путиным заявил , что Китай и дальше будет играть конструктивную роль в урегулировании "украинского вопроса". По словам российского же диктатора, РФ внимательно изучила "мирный план" КНР и открыта для переговоров".
- 21 марта в Киев прибыл премьер-министр Японии Фумио Кисида. Этот визит не был намечен.
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