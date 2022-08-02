Об этом заявил представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь, сообщает Reuters.

"Такой визит, пожалуй, очень опасен, очень провокационный. Если такой визит состоится, это также подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами", - сказал Чжан на пресс-конференции, посвященной началу председательства Китая в Совбезе ООН.

Он также заявил, что тенденция Тайваня к независимости продолжает развиваться и если не предпринять соответствующие решительные действия, чтобы остановить это, то ситуация может выйти из-под контроля.

Чжан призвал Вашингтон придерживаться своей приверженности принципу одного Китая, который, по его словам, президент США Джо Байден подтвердил во время телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином на прошлой неделе.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси начала турне по странам Азии, в рамках которого анонсировала визиты в ряд стран.

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может состояться 2 августа.

Пекин пригрозил США из-за возможного визита Пелоси на Тайвань серьезными последствиями.

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