Визит представителя США на Тайвань подорвет американо-китайские отношения, - КНР в ООН
Посещение спикера Палаты представителей США Нэнси Пэлоси Тайваня существенно повлияет на отношения Китая и США
Об этом заявил представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь, сообщает Reuters.
"Такой визит, пожалуй, очень опасен, очень провокационный. Если такой визит состоится, это также подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами", - сказал Чжан на пресс-конференции, посвященной началу председательства Китая в Совбезе ООН.
Он также заявил, что тенденция Тайваня к независимости продолжает развиваться и если не предпринять соответствующие решительные действия, чтобы остановить это, то ситуация может выйти из-под контроля.
Чжан призвал Вашингтон придерживаться своей приверженности принципу одного Китая, который, по его словам, президент США Джо Байден подтвердил во время телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином на прошлой неделе.
- Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси начала турне по странам Азии, в рамках которого анонсировала визиты в ряд стран.
- Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может состояться 2 августа.
- Пекин пригрозил США из-за возможного визита Пелоси на Тайвань серьезными последствиями.
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