Ход поездки подробно описан в твиттере Нэнси Пелоси.

Около 13:00 самолет с Нэнси Пелоси вылетел из аэропорта Тайбэй на Тайване. Перед этим шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика вылетели с американской базы на Окинаве в направлении Тайваня.

Во время визита, начавшегося вечером 2 августа, Пелоси встретилась с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

"Сегодня наша делегация прибыла сюда, чтобы недвусмысленно дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности поддержке Тайваня, и мы гордимся нашей крепкой дружбой. Сейчас, как никогда, солидарность Америки с Тайванем имеет решающее значение, и это послание, которое мы принесли сюда сегодня", - сказала Пелоси.

Цай Инвень на встрече со спикером заявила, что Тайвань не отступит перед военными угрозами и будет укреплять свою обороноспособность. Она заверила, что страна будет укреплять партнерство с США в разных областях, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Также делегация Конгресса встретилась с вице-президентом законодательной власти Юань Цай Чичан.

Позже вместе с бывшими политзаключенными они посетили Национальный музей прав человека, что стало данью памяти героям, которые страдали и боролись за демократию Тайваня.

За вклад в развитие отношений США с островом Цай Инвэнь вручила Нэнси Пелоси высшую гражданскую награду Тайваня - почетный "Орден доброжелательных облаков".

В то же время, сразу после начала визита Китай начал военные учения в шести секторах вокруг острова.

Власти КНР пообещали лидеру Тайваня "ускоренный коллапс" и "большую катастрофу". Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при госсовете страны Ма Сяогуан отметил, что КНР будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность.

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КНР уже прекратила поставки природного песка на Тайвань, запретила импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня, а также ввела санкции против двух тайваньских фондов "за очернение КНР и поддержку сепаратизма".

Кроме того, Китай предупредил авиакомпании о необходимости избегать полетов в районы вокруг Тайваня, где он проводит военные учения в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Официальное сообщение было отправлено поздно вечером во вторник. Полеты будут ограничены с 12 часов дня 4 августа до 12 часов дня 7 августа, то есть в период заявленных военных учений.

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Россия, хотя ее мнения никто и не спрашивал, осудила визит Пелоси на Тайвань, назвав его откровенной провокацией. Впоследствии, также без особых оснований для этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия готова помогать Китаю оружием в конфликте с Тайванем, если его об этом попросят. В то же время глава МИД РФ Лавров прибыл с рабочим визитом в Мьянму, который остался незамеченным для мировых медиа.

Отметим, что за полетом Пелоси на Тайвань в разное время следили около 3 млн человек.

2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.

3 августа президент США Джон Байден заявил, что уважает решение Нэнси Пелоси совершить визит на Тайвань.

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