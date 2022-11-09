Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

"То, что официальные власти РФ подтвердили визит Патрушева в Иран, свидетельствует о том, что это общий сигнал к коллективному Западу, что есть альянс между Россией и Ираном и что оружейные сделки будут", - подчеркнул он.

По словам Сергея Згурца, визит секретаря совбеза РФ показателен для Ирана, стремящегося показать, что формируется новый альянс в борьбе со всемирным злом, которым страна считает весь цивилизованный мир.

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает Россию ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.

5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России дроны . В то же время глава МИД Ирана утверждал, что Тегеран якобы не знал о применении дронов против Украины. В МИД Украины сказали : "Последствия будут масштабнее выгоды".

В Институте изучения войны предположили, что за поставки дронов-камикадзе Иран будет просить Россию о помощи со своей ядерной программой , используя таким образом ее зависимость.

6 ноября спецпредставитель США по Ирану заявил , что Тегеран поставлял России дроны уже во время войны.

7 ноября в ГУР МО сказали , что украинским властям известно о планах России приобрести в Иране баллистические ракеты "Fateh-110" и "Zolfaghar" и доставить их воздушным путем в Крым и морским путем в российские порты на Каспии.

8 ноября Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Иран распространением информации о приезде Николая Патрушева пытается продемонстрировать углубление сотрудничества с РФ.

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