Визит Патрушева в Иран показателен и сигнализирует Западу об операциях с оружием между странами, - Згурец
Визит секретаря совбеза РФ Николая Патрушева в Иран сигнализирует Западу о формировании альянса между странами и сделках с оружием
Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.
"То, что официальные власти РФ подтвердили визит Патрушева в Иран, свидетельствует о том, что это общий сигнал к коллективному Западу, что есть альянс между Россией и Ираном и что оружейные сделки будут", - подчеркнул он.
По словам Сергея Згурца, визит секретаря совбеза РФ показателен для Ирана, стремящегося показать, что формируется новый альянс в борьбе со всемирным злом, которым страна считает весь цивилизованный мир.
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