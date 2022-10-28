Визит нового премьера Британии Сунака в Украину уже готовится, – посол Пристайко
Посольство Украины в Великобритании уже работает с правительством Королевства над визитом нового премьер-министра Риши Сунака в Украину
Об этом сообщил посол Украины Вадим Пристайко в эфире национального телемарафона.
"У него нашлось время сразу позвонить Президенту Зеленскому. Я знаю, что это был очень хороший разговор, в ходе которого, в частности, договорились о том, что Риши Сунак совершит визит в Украину. Когда это произойдет конкретно? Мы уже над этим работаем с нашими коллегами из правительства Британии", - сказал дипломат.
По его словам, премьер Великого Королевства позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому. В ходе разговора они обсудили возможность визита Риши Сунака в Украину. Детали предполагаемого прибытия британского премьера посол пока не раскрывает.
- 24 октября новым премьером Великобритании станет Риши Сунак. Сунак выражал поддержку Украине еще в должности министра финансов. Летом во время гонки за пост премьера он обещал в случае победы удвоить усилия по поддержке Украины. Кроме того, Сунак заявлял, что свой первый зарубежный визит в качестве премьера совершит в Киев.
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