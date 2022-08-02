Визит Нэнси Пелоси на Тайвань – это поддержка демократии и свободы, - профессор Айзенберг

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Я горжусь Нэнси Пелоси, что она полетела на Тайвань. Кстати, Тайвань – это развитая и расцветающая страна с замечательными людьми. Также это демократическая страна мира, которую авторитарный коммунистический Китай пытается уничтожить. И поэтому это очень важный визит, особенно сейчас, когда КНР возглавляет постоянно угрожающий Тайваню Си Цзиньпин. Этот визит демонстрирует, что США поддерживают демократию, свободу и против авторитаризма", - отметил профессор.



Игорь Айзенберг добавил, что в США было много голосов в поддержку визита Нэнси Пелоси. А также госсекретарь Блинкен сказал, что Пелоси сама решает и это ее дело, потому что она является законодательной ветвью власти и независима от исполнительной власти.



"Я считаю, что она очень правильно сделала, потому что США показывают и Китаю, и России, что будут поддерживать демократию и свободу, будут против тех, кто посягает на свободу и суверенитет других стран", - отметил Айзенберг .

2 августа Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США"

В зону ПВО Тайваня вошел 21 китайский самолет. Китай вызвал посла США из-за визита Пэлоси на остров

МИД Китая, комментируя возможный визит Пелоси на Тайвань, заявил , что США пересекают красную линию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb