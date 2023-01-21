Визит министра обороны Швеции в Анкару отменили из-за антитурецких протестов в Стокгольме
Визит шведского министра обороны Пала Джонсона в Анкару отменили после того, как власти Швеции дали разрешение на проведение антитурецких протестов в Стокгольме
Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, цитирует Reuters.
"В настоящее время визит министра обороны Швеции Пала Джонсона в Турцию 27 января стал бессмысленным. Поэтому мы отменили визит", - сказал он.
На следующей неделе Джонсон планировал приехать в Анкару по приглашению Акара. Он надеялся подтолкнуть Турцию к ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.
Условием визита было отсутствие антитурецких протестов в Швеции. Об этом Акар говорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и передал это сообщение шведскому коллеге в кулуарах заседания Контактной группы по обороне Украины.
"Недопустимо не предпринимать никаких действий или не реагировать на это (протесты). Нужно было сделать необходимые вещи, принять меры", - подчеркнул Акар.
- 3 ноября 2022 года Турция заявила, что Швеция и Финляндия еще недостаточно сделали в рамках соглашения с НАТО.
- 8 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна не может выполнить все условия, выдвигаемые Турцией для вступления в НАТО.
- 17 января Турция заявила, что одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если эти страны выдадут ей около 130 человек, которых она считает террористами.
- 21 января в Стокгольме пройдут акции протеста, которые могут осложнить усилия страны убедить Турцию одобрить вступление в НАТО. Во время протестов собираются сжечь Коран. На фоне этого в Турции вызвали посла Швеции.
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