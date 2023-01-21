Визит министра обороны Швеции в Анкару отменили из-за антитурецких протестов в Стокгольме

Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, цитирует Reuters.

"В настоящее время визит министра обороны Швеции Пала Джонсона в Турцию 27 января стал бессмысленным. Поэтому мы отменили визит", - сказал он.

На следующей неделе Джонсон планировал приехать в Анкару по приглашению Акара. Он надеялся подтолкнуть Турцию к ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

Условием визита было отсутствие антитурецких протестов в Швеции. Об этом Акар говорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и передал это сообщение шведскому коллеге в кулуарах заседания Контактной группы по обороне Украины.

"Недопустимо не предпринимать никаких действий или не реагировать на это (протесты). Нужно было сделать необходимые вещи, принять меры", - подчеркнул Акар.

3 ноября 2022 года Турция заявила, что Швеция и Финляндия еще недостаточно сделали в рамках соглашения с НАТО.

8 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна не может выполнить все условия, выдвигаемые Турцией для вступления в НАТО.

17 января Турция заявила, что одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если эти страны выдадут ей около 130 человек, которых она считает террористами.

21 января в Стокгольме пройдут акции протеста, которые могут осложнить усилия страны убедить Турцию одобрить вступление в НАТО. Во время протестов собираются сжечь Коран. На фоне этого в Турции вызвали посла Швеции.