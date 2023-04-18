Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что официальные протоколы обеих сторон не содержат никаких упоминаний о войне России в Украине. К тому же спикер МИД Китая Ван Вэньбинь подтвердил намерение Китая способствовать мирным переговорам в Украине.

"Ранее ISW оценивало, что Путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем во время визита Си Цзиньпина в Москву, и, вероятно, встреча Ли и Путина не расширила сферу российско-китайского сотрудничества", - пишут аналитики.