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Эксклюзив

Визит Медведева в Китай может свидетельствовать, что у них с президентом Путиным существуют какие-то недосказанности, - дипломат Хандогий

24 декабря, 2022 суббота
17:58
Мир

Владимир Хандогий, дипломат, президент Украинской ассоциации внешней политики, считает, что Си Цзиньпин ранее встречался исключительно с Путиным, а теперь прием в Китае Медведева указывает на возможное изменение ориентации между лидерами в Кремле

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Дипломат дал комментарий о встрече 21 декабря лидера Китая Си Цзиньпина с заместителем секретаря Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

"Я бы не стал придавать большого значения этому визиту, потому что он проходил в рамках межпартийных связей, как лидеров правящих партий. Это не был официальный или государственный визит. С одной стороны, на мой взгляд, здесь Медведев проявил инициативу с этим визитом, к тому же он пытается удержаться на верхних ступенях кремлевских властей, а с другой стороны, вряд ли можно ожидать от этого визита каких-либо конкретных результатов, также бытует следующее мнение, если Си Цзиньпин раньше встречался исключительно с Путиным, и это был соответствующий уровень, то теперь принятие Си Цзиньпином Медведева говорит, что возможно у них с президентом Путиным существуют какие-то недосказанности. Действительно, такой визит именно Медведева может свидетельствовать о каком-либо возможном изменении ориентации между лидерами в Кремле. Это мое личное предположение", - сказал президент Украинской ассоциации внешней политики.

Владимир Хандогий подытожил, что это был межпартийный визит и никаких конкретных результатов он не принес, потому что и не мог принести.

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Россия
Китай
Дмитрий Медведев
Владимир Путин
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