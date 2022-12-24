Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



Дипломат дал комментарий о встрече 21 декабря лидера Китая Си Цзиньпина с заместителем секретаря Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.



"Я бы не стал придавать большого значения этому визиту, потому что он проходил в рамках межпартийных связей, как лидеров правящих партий. Это не был официальный или государственный визит. С одной стороны, на мой взгляд, здесь Медведев проявил инициативу с этим визитом, к тому же он пытается удержаться на верхних ступенях кремлевских властей, а с другой стороны, вряд ли можно ожидать от этого визита каких-либо конкретных результатов, также бытует следующее мнение, если Си Цзиньпин раньше встречался исключительно с Путиным, и это был соответствующий уровень, то теперь принятие Си Цзиньпином Медведева говорит, что возможно у них с президентом Путиным существуют какие-то недосказанности. Действительно, такой визит именно Медведева может свидетельствовать о каком-либо возможном изменении ориентации между лидерами в Кремле. Это мое личное предположение", - сказал президент Украинской ассоциации внешней политики.



Владимир Хандогий подытожил, что это был межпартийный визит и никаких конкретных результатов он не принес, потому что и не мог принести.

21 декабря дидер Китая Си Цзиньпин встретился с заместителем секретаря Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и призвал к поиску дипломатических путей прекращения войны России против Украины

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил, что Китай воспринял визит Медведева как приезд своего вассала