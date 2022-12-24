Визит Медведева в Китай может свидетельствовать, что у них с президентом Путиным существуют какие-то недосказанности, - дипломат Хандогий
Владимир Хандогий, дипломат, президент Украинской ассоциации внешней политики, считает, что Си Цзиньпин ранее встречался исключительно с Путиным, а теперь прием в Китае Медведева указывает на возможное изменение ориентации между лидерами в Кремле
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
Дипломат дал комментарий о встрече 21 декабря лидера Китая Си Цзиньпина с заместителем секретаря Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.
"Я бы не стал придавать большого значения этому визиту, потому что он проходил в рамках межпартийных связей, как лидеров правящих партий. Это не был официальный или государственный визит. С одной стороны, на мой взгляд, здесь Медведев проявил инициативу с этим визитом, к тому же он пытается удержаться на верхних ступенях кремлевских властей, а с другой стороны, вряд ли можно ожидать от этого визита каких-либо конкретных результатов, также бытует следующее мнение, если Си Цзиньпин раньше встречался исключительно с Путиным, и это был соответствующий уровень, то теперь принятие Си Цзиньпином Медведева говорит, что возможно у них с президентом Путиным существуют какие-то недосказанности. Действительно, такой визит именно Медведева может свидетельствовать о каком-либо возможном изменении ориентации между лидерами в Кремле. Это мое личное предположение", - сказал президент Украинской ассоциации внешней политики.
Владимир Хандогий подытожил, что это был межпартийный визит и никаких конкретных результатов он не принес, потому что и не мог принести.
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- Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил, что Китай воспринял визит Медведева как приезд своего вассала
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