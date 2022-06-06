Визит Лаврова в Сербию окончательно отменили: никто не захотел пропускать его самолет
Министр иностранных дел РФ не сумел добраться до Сербии, так как соседние страны отказались предоставить самолету Лаврова разрешение на полет над их территорией
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию был запланирован на 6-7 июня. Однако Болгария, Черногория и Северная Македония отказались впускать самолет Лаврова в свое воздушное пространство. Основанием для такого решения стали санкции, введенные Евросоюзом против Лаврова из-за агрессии России против Украины.
"Российская делегация должна была прибыть для переговоров в Белград. Но соседние страны ЕС и НАТО закрыли свое воздушное пространство", – цитирует DW пресс-секретарь российского МИД Марию Захарову.
Отреагировать на действия соседей Сербии призвали в российском парламенте. В частности, жесткую реакцию требует вице-спикер Совета федерации Константин Косачев."Этот демарш направлен против России как государства и против Сербии как государства. Реакция, надеюсь, будет общей и предельно жесткой, в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных, практических ответных действий. Чтобы больше не хотелось", – отметил он.
- Напомним, 5 июня российский ТАСС сообщал , что визит Лаврова "оказался под большим вопросом, но в этом нет никакой вины официального Белграда".
- 29 мая Сербия согласовала трехлетний контракт на поставку газа в Россию. Президент Сербии Александр Вучич и президент страны-агрессорки Владимир Путин заключили трехлетний контракт на поставку газа, а также обсудили расширение газохранилищ в стране.
- Из - за санкций ЕС Сербия останется без российской нефти .
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