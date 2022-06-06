Об этом сообщает Deutsche Welle.

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию был запланирован на 6-7 июня. Однако Болгария, Черногория и Северная Македония отказались впускать самолет Лаврова в свое воздушное пространство. Основанием для такого решения стали санкции, введенные Евросоюзом против Лаврова из-за агрессии России против Украины.

"Российская делегация должна была прибыть для переговоров в Белград. Но соседние страны ЕС и НАТО закрыли свое воздушное пространство", – цитирует DW пресс-секретарь российского МИД Марию Захарову.

Отреагировать на действия соседей Сербии призвали в российском парламенте. В частности, жесткую реакцию требует вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.

Напомним, 5 июня российский ТАСС сообщал , что визит Лаврова "оказался под большим вопросом, но в этом нет никакой вины официального Белграда".

29 мая Сербия согласовала трехлетний контракт на поставку газа в Россию. Президент Сербии Александр Вучич и президент страны-агрессорки Владимир Путин заключили трехлетний контракт на поставку газа, а также обсудили расширение газохранилищ в стране.

Из - за санкций ЕС Сербия останется без российской нефти .

"Этот демарш направлен против России как государства и против Сербии как государства. Реакция, надеюсь, будет общей и предельно жесткой, в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных, практических ответных действий. Чтобы больше не хотелось", – отметил он.