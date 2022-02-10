Визит главы МИД Британии в Москву: Трасс предупредила РФ о "катастрофических" последствиях в случае нового вторжения в Украину

Об этом Трасс заявила в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве 10 февраля.



Она подчеркнула, что Великобритания не может игнорировать наращивание более 100 тыс. российских военных на границе Украины и попытки взорвать украинский суверенитет и территориальную целостность.



"В сущности, война в Украине была бы катастрофической для российского и украинского народа, а также для европейской безопасности", - подчеркнула Трасс.



По словам министерши, НАТО ясно дало понять, что любое вторжение будет иметь "огромные последствия и серьезные потери". Глава МИД Британии призвала Кремль избрать дипломатический путь.



"Россия могла бы повысить свой статус как члена P5 (Совета Безопасности ООН), отказавшись от риторики времен Холодной войны и вместо этого вступив в содержательные дискуссии с НАТО по улучшению европейской безопасности", - заявила Лиз Трасс.



Напомним, глава МИД Британии проводит переговоры в Москве по Украине. Также сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Польшу для обсуждения ситуации в сфере безопасности.

Великобритания перебросит в Польшу дополнительные 350 военнослужащих в рамках усиления Восточного фланга НАТО из-за увеличения угроз от агрессии РФ.



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