Визит Джо Байдена в страны Европы будет направлен на разрушение экономики Путина, - Железняк

Такое мнение политик высказал в эфире Еспресо.TV

"В россии происходит фактическое разрушение экономики. Белый дом будет еще расширять санкции. Еще осталось много сфер, в том числе некоторые, не попавшие под санкции банки. Это важно, потому что в каждом из этих государственных банков хранятся частично деньги РФ, какие они накапливали с 2014 года, чтобы начать войну. То есть мы оставляем экономику россии без денег", - рассказал Железняк

Железняк подчеркнул, что ЕС рассматривает пятый пакет санкций и он касается эмбарго на нефтепродукты. По его словам, против эмбарго только Германия, но приезд Байдена в Европу будет связан с тем, чтобы скорректировать это решение и сделать консенсус по разрушению экономики Путина.

"Также "АвтоВАЗ" из-за нехватки электрокомпонентов и из-за нехватки запчастей останавливает часть своего производства некоторых моделей "Лада". То же самое мы замечаем на рынке сахара, нет уже и офисной бумаги. То есть из-за санкций в россии не могут производить элементарные товары", - добавил Железняк

Нардеп добавил, что самый лучший для России прогноз – экономика упадет на 15% ВВП, инфляция будет 50%, падение зарплат на 20%. Железняк уверен, что каждый россиянин станет вдвое беднее.