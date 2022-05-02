Визит Байдена в Украину – вопрос времени – глава комитета по разведке Конгресса США

Об этом он рассказал в интервью CNN в контексте разговора о встрече представителей Конгресса США с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я думаю, что визит президента рассматривается. Вопрос лишь в том, как скоро он станет возможным".

Как отметил Адам Шифф, во время встречи они обсуждали, прежде всего, новые потребности Украины в поставках оружия. Речь также шла о проблемах беженцев, гуманитарном кризисе и военных преступлениях российских войск.

Напомним, по мнению министра обороны США, дальнобойная артиллерия от Запада станет решающей на следующем этапе войны.