Визит Байдена в Киев - это публичная пощечина Путину, - политолог Магда

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Евгений Магда дал комментарий о визите президента США Джо Байдена сегодня, 20 февраля, в Киев.

"Это публичная пощечина Путину, я бы сказал, в публичном городе, не силой, а именно звуком и очень на отпор. Россияне в течение прошлой недели муссировали, что же скажет Путин в своем обращении к федеральному собранию, а здесь визит Байдена, который показал, что он не боится быть в воюющей стране безусловно с соблюдением всех норм безопасности", - отметил исполнительный директор Института мировой политики.

Магда подчеркнул, что еще один очень важный факт – сегодня День памяти Героев Небесной Сотни и день, когда Россия фактически начала аннексию Крыма в 2014 году, и визит Байдена демонстрирует, что США это достаточно четко осознают. И, как хотите, это работа над ошибками самого Байдена, как человека, который был вице-президентом США в 2014 году.

"Это чрезвычайно мощный информационный заряд, он точно взорвался в нужном месте, и никакой визит Ван И, руководителя китайской дипломатии сегодня в Москву, это не перебьет. А Байден продемонстрировал, что США – игрок номер один в мировой политике", - подытожил. политолог.