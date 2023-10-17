Визит Байдена в Израиль может повлиять на начало наземной операции в Газе, - политолог

Такое мнение высказал израильский политолог, общественный деятель Михаил Пелливерт в эфире телеканала "Еспресо".

"Из самого главного, на что стоит обращать внимание после последних событий, это визит президента Байдена, который состоится завтра и финансовая помощь США Израилю. Кстати, ходят слухи, что это может быть единственный пакет финансовой помощи, в котором будет упомянута и Украина. Несмотря на то, что Израиль продолжает бомбить Сектор Газы, к сожалению, в его северной части остаются мирные жители, не все уехали на юг, я думаю, что совокупность этих причин приводит к тому, что мы пока не видим начала наземной операции. начнется и, вероятно, это произойдет после визита Байдена", - подчеркнул политолог.

По его словам, ключевую роль в развитии событий играет международное сообщество и его влияние на Египет.

"Очень многое зависит от Египта. Для того, чтобы мирные жители Газы вышли в относительно безопасные районы, нужна добрая воля египетского президента. Конечно, если бы международное сообщество сегодня поставило перед собой цель решить гуманитарные аспекты, они давно могли бы на северной части Синайского полуострова построить небольшой "палаточный городок". Поэтому здесь дипломатия, которой занимается Блинкен, госсекретарь США ровно с этим связана, убедить Египет принять активное участие в попытке разрешить гуманитарную ситуацию", - добавил Пелливерт.

Сейчас очень сложно предположить, что произойдет буквально через несколько минут, ситуация напряженная, говорит израильский политолог.

"Буквально в эти минуты происходят достаточно драматические события на нашей северной границе. Хезболла обстреляла один из городов, возможно, есть пострадавшие. Северян Израиля армия призвала находиться в бомбоубежищах", - добавил общественный деятель.