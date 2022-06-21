Виза не будет гарантировать россиянам въезд в Украину, - пресс-секретарь Госпогранслужбы
После 1 июля 2022 года наличие визы не гарантирует гражданам России пересечение украинской границы
Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Пересечение границы иностранцами согласно украинскому законодательству зависит от нескольких критериев: действительного паспорта, отсутствия данных об ограничении въезда от правоохранительных органов, достаточного финансового обеспечения на период пребывания в Украине, а также подтверждения цели визита, пояснил Демченко.
Он также добавил, что пограничники имеют доступ к базе данных о визах, которые выдают дипломатические представительства Украины, к ресурсу е-Визы и могут оперативно проверить, действительна ли виза, кому она выдавалась и не является ли она подделкой.
"Если кто-то из иностранцев не отвечает одному из требований, то даже при наличии визы таким лицам может быть отказано во въезде в нашу страну... ГПСУ и нашим сотрудникам не сложно проверять наличие визы у еще одной категории иностранцев", - сказал спикер ГПСУ.
- 17 июня Кабмин принял постановление, которым ввел визовый режим для граждан РФ.
- 25 мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию по созданию визового режима для граждан РФ.
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