Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Пересечение границы иностранцами согласно украинскому законодательству зависит от нескольких критериев: действительного паспорта, отсутствия данных об ограничении въезда от правоохранительных органов, достаточного финансового обеспечения на период пребывания в Украине, а также подтверждения цели визита, пояснил Демченко.

Он также добавил, что пограничники имеют доступ к базе данных о визах, которые выдают дипломатические представительства Украины, к ресурсу е-Визы и могут оперативно проверить, действительна ли виза, кому она выдавалась и не является ли она подделкой.

"Если кто-то из иностранцев не отвечает одному из требований, то даже при наличии визы таким лицам может быть отказано во въезде в нашу страну... ГПСУ и нашим сотрудникам не сложно проверять наличие визы у еще одной категории иностранцев", - сказал спикер ГПСУ.

17 июня Кабмин принял постановление, которым ввел визовый режим для граждан РФ.

25 мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию по созданию визового режима для граждан РФ.

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