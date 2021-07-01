Vivo запатентовала смартфон, из которого должна вылетать камера в виде дрона
Китайская компания Vivo запатентовала смартфон, из которого должна вылетать камера в виде дрона
Об этом сообщает LetsGoDigital, передает РБК-Украина.
В верхней части смартфона спрятан компактный дрон с двумя камерами (одна смотрит вверх, а другая в сторону) и тремя инфракрасными датчиками. Благодаря этому, можно делать фотографии с воздуха.
Если такой смартфон выпустят, можно будет снимать себя издалека или подлететь к удаленному объекту. Однако в патенте нет информации, как будет осуществляться управление дроном.
Можно предположить, что управление дроном будет осуществляется непосредственно со смартфона.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное