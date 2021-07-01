Vivo запатентовала смартфон, из которого должна вылетать камера в виде дрона

Об этом сообщает LetsGoDigital, передает РБК-Украина.

В верхней части смартфона спрятан компактный дрон с двумя камерами (одна смотрит вверх, а другая в сторону) и тремя инфракрасными датчиками. Благодаря этому, можно делать фотографии с воздуха.

Если такой смартфон выпустят, можно будет снимать себя издалека или подлететь к удаленному объекту. Однако в патенте нет информации, как будет осуществляться управление дроном.

Можно предположить, что управление дроном будет осуществляется непосредственно со смартфона.





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