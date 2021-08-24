Вицеспикер Совета федерации РФ заявил, что его не пустили в Украину

Об этом сообщают Крим.Реалии .

"6 августа наши дипломаты попросили нотой украинскую власть. При этом было особо подчеркнуто, что моя поездка будет носить исключительно частный и гуманитарный характер - только посещение братской могилы деда. Ответ пришел 17 августа, в ней - грубый отказ со ссылкой на бессрочный запрет в части, что меня касается, на въезд в Украину ", - отметил российский политик.



По его словам, украинский МИД предлагает снять упомянутый запрет на условиях "прекращения российской агрессии".

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Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что у него нет информации о том, что Косачев пытался въехать в Украину.Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что у него отсутствует информация о том, что заявил Косачев.