Об этом социалист Влад Батринча заявил в интервью Reuters.

По его мнению, георгиевская лента не является символом агрессии против Украины.

"Лично я буду носить эту ленту, как в предыдущие годы, так и в последующие годы. И для меня это не является символом агрессии в отношении соседней страны Украины", - сказал он в интервью.

Другие члены Социалистической партии должны самостоятельно решить, нарушать ли запрет.

Влад Батринча также заявил, что в случае, если полиция выпишет ему штраф за ношение символики, он будет обжаловать это решение в суде.

Известно, что парламент Молдовы запретил ношение символа "Z" и "георгиевской ленты" еще в прошлом месяце.

Добавим, у России есть планы по вторжению в Молдову, Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинском военном руководстве. Собеседники издания говорят, что российские спецслужбы рассматривают возможность раздувания беспорядков и мятежей в стране. По данным источников, украинская разведка отметила определенную активность на аэродроме Тирасполя – фактической столице непризнанного Приднестровья. Источники предполагают, что российские военные планируют осуществить высадку воздушного десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Якобы те будут лететь с аэродрома в оккупированном Крыму.

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