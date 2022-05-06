Вицеспикер молдавского парламента Батринча планирует надеть "георгиевскую ленту" 9 мая
В Молдове действует запрет на пророссийскую военную символику, однако один из ведущих деятелей оппозиции Влад Батринча заявил о намерении надеть "георгиевскую ленту" во время марша 9 мая
Об этом социалист Влад Батринча заявил в интервью Reuters.
По его мнению, георгиевская лента не является символом агрессии против Украины.
"Лично я буду носить эту ленту, как в предыдущие годы, так и в последующие годы. И для меня это не является символом агрессии в отношении соседней страны Украины", - сказал он в интервью.
Другие члены Социалистической партии должны самостоятельно решить, нарушать ли запрет.
Влад Батринча также заявил, что в случае, если полиция выпишет ему штраф за ношение символики, он будет обжаловать это решение в суде.
Известно, что парламент Молдовы запретил ношение символа "Z" и "георгиевской ленты" еще в прошлом месяце.
- Добавим, у России есть планы по вторжению в Молдову, Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинском военном руководстве. Собеседники издания говорят, что российские спецслужбы рассматривают возможность раздувания беспорядков и мятежей в стране. По данным источников, украинская разведка отметила определенную активность на аэродроме Тирасполя – фактической столице непризнанного Приднестровья. Источники предполагают, что российские военные планируют осуществить высадку воздушного десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Якобы те будут лететь с аэродрома в оккупированном Крыму.
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