Вицепремьер Молдовы: заявление о "предотвращении теракта" в Приднестровье может быть планом РФ по дестабилизации
Вице-премьер Молдовы Олег Серебрян предполагает, что вброс о якобы подготовке терактов в Приднестровье мог оказаться частью плана РФ по дестабилизации
Об этом информирует NewsMaker.
20 марта Серебрян высказался по поводу сообщений Тирасполя о "предотвращении теракта" против делегации ОБСЕ и нескольких должностных лиц Приднестровья, якобы готовившихся "по указанию Службы безопасности Украины".
"Мы отмечали подобные действия в течение всего 2022 года. Нельзя исключать того, что, поневоле или невольно, приднестровский регион могут вовлечь в такой план дестабилизации (в Молдове - ред.)", - отметил министр по реинтеграции и добавил, что также целью может быть ограничение доступа иностранных чиновников в Молдову.
Вице-премьер подчеркнул, что сейчас проблема не решена.
"Пока у нас много проблем с этим регионом - российская армия, военный состав в Колбасне, опасность дестабилизации ситуации существует, равно как опасность того, что к этому привлекут и Приднестровье", - сказал Серебрян.
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