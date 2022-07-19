Об этом сообщает телеканал "Настоящее время" со ссылкой на источники, передает "Европейская правда".

Согласно проекту санкций, который телеканл получил от источника в дипломатических кругах ЕС, Белоусов попадет под санкции, поскольку "на следующий день после вторжения (России в Украину) он присутствовал на совещании в Кремле и убеждал собравшихся там российских олигархов продолжить сотрудничество с подсанкционными русскими банками".

Что касается Собянина, то его ЕС называет близкими Путину.

Также в санкционном перечне есть два народных артиста России – Сергей Безруков и Владимир Машков. Первый поддержал российское вторжение в Украину, второй – выступает за признание так называемых ЛНР и ДНР.

Кроме того, под ограничения ЕС попадут те, кого российские оккупанты назначили руководить захваченными украинскими городами. В целом санкции, как сообщалось, коснутся 47 физических и девяти юридических лиц.

Еврокомиссия 15 июля обнародовала проект седьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину.

Эксперты критикуют его за то, что он мало значителен. Экономический эксперт Валерий Клочок считает , что он ни о чем, как и шестой.

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