Вицеканцлер Германии считает, что Путин потерял рычаг газового давления на Европу

Как сообщает The Guardian, об этом он сказал во время визита в Норвегию.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло Габек выразил осторожный оптимизм по энергоснабжению своей страны.

Он отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину застало Берлин в уязвимый момент, поскольку он был чрезмерно зависим от поставок природного газа из-за газопровода "Северный поток – 1" и не смог создать инфраструктуру для альтернативных каналов.

"Проблема Германии или центральноевропейская проблема заключалась в том, что половина наших яиц была в корзине Путина, – сказал Габек. – И он их уничтожил".

Однако, по его словам, в начале 2023 года Германия смогла заменить российские поставки газа, нефти и угля другими каналами, такими как быстро построенные терминалы сжиженного природного газа (СПГ) и увеличение импорта из Норвегии, которая в настоящее время является крупнейшим поставщиком газа в Европе.

"Сейчас могу сказать, что хранилища в Германии заполнены, где-то на 90%, мы выдержим эту зиму, и цены падают", – сказал он.

По словам Габека, поскольку центральная Европа наслаждается относительно мягкой зимой, существует "достаточная вероятность", что ее резервуары не будут полностью пустыми в конце холодного сезона.

В свою очередь министр энергетики Норвегии Терье Асланд в четверг, 5 января, отметил, что в 2023 году его страна сможет поставлять в Европу 122 млрд кубометров природного газа, что на 8% больше, чем в 2021-м.

С 1 января 2023 г. Германия полностью отказалась от российской нефти. Раньше – от российского газа и угля. А 3 января в Германию природный газ доставили первую партию сжиженного газа из США.

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