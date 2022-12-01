Об этом вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил в эфире национального телемарафона в четверг, передает Интерфакс-Украина .

"Буквально в ближайшие дни будет укрупнение двух министерств – министерства инфраструктуры и министерства регионального развития – в одно крупное министерство", – сказал первый вицеспикер.

Он уточнил, что это объединение предполагает оптимизацию для того, чтобы это министерство "эффективнее работало, тратило меньше средств на свое содержание, но больше формировало политик и больше сервисов предоставляло центральным органам исполнительной власти на местах через свою сеть".

В начале ноября СМИ писали, что власти согласовали новую структуру правительства, согласно которой в Украине останется 14 министерств вместо 20.

29 ноября нардеп Ярослав Железняк заявлял , что действующий министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков станет новым вице-премьером, который будет отвечать за инфраструктуру и региональное развитие, ведь эти структуры объединят.

30 ноября в Раду внесли заявление об уходе Кубракова с должности министра инфраструктуры.

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