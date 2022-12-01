Вице-спикер ВР подтвердил, что министерства инфраструктуры и региональной политики в скором времени объединят
Министерства инфраструктуры и региональной политики объединят уже в ближайшие дни
Об этом вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил в эфире национального телемарафона в четверг, передает Интерфакс-Украина .
"Буквально в ближайшие дни будет укрупнение двух министерств – министерства инфраструктуры и министерства регионального развития – в одно крупное министерство", – сказал первый вицеспикер.
Он уточнил, что это объединение предполагает оптимизацию для того, чтобы это министерство "эффективнее работало, тратило меньше средств на свое содержание, но больше формировало политик и больше сервисов предоставляло центральным органам исполнительной власти на местах через свою сеть".
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