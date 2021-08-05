Вице-спикер Госдумы РФ заявил, что для проевропейских украинцев "является большой ошибкой оставаться в Украине"
В Госдуме РФ отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы жители Донбасса, которые считают себя русскими, поехали в Россию
Об этом сообщает Telegram-канал вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Он убежден, что без России "на этой территории цивилизации не будет".
"Большая ошибка людям оставаться жить в Украине, если они так хотят в Европу. Конечно, я не о том, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы всем это было понятно", - написал он.
Толстой признал, что часть Украины оккупировали.
"Украина в нынешнем виде - в оккупированном, в отрезанном от России не имеет никаких перспектив", - отметил он.
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