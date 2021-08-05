Вице-спикер Госдумы РФ заявил, что для проевропейских украинцев "является большой ошибкой оставаться в Украине"

Об этом сообщает Telegram-канал вице-спикера Госдумы Петра Толстого.



Он убежден, что без России "на этой территории цивилизации не будет".



"Большая ошибка людям оставаться жить в Украине, если они так хотят в Европу. Конечно, я не о том, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы всем это было понятно", - написал он.



Толстой признал, что часть Украины оккупировали.



"Украина в нынешнем виде - в оккупированном, в отрезанном от России не имеет никаких перспектив", - отметил он.

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