Вице-спикер Госдумы РФ Толстой предложил "перевешать на фонарях кучку негодяев, захвативших власть" в Украине

Об этом он заявил в эфире российского ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

"На самом деле мы - один народ, как сказал президент. Народ-то один. Проблема только в кучке негодяев, которые антиконституционным путем там власть захватили. Вот их надо перевешать на фонарях. А Украина - это, безусловно, часть нашей великой России", - отметил Толстой.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb