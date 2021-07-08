Вице-спикер Госдумы РФ Толстой предложил "перевешать на фонарях кучку негодяев, захвативших власть" в Украине
Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой назвал Украину "частью великой России" и предложил "перевешать на фонарях кучку негодяев, захвативших украинскую власть"
Об этом он заявил в эфире российского ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
"На самом деле мы - один народ, как сказал президент. Народ-то один. Проблема только в кучке негодяев, которые антиконституционным путем там власть захватили. Вот их надо перевешать на фонарях. А Украина - это, безусловно, часть нашей великой России", - отметил Толстой.
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