Об этом сообщил ряд российских пропагандистских СМИ.

Тело главы совета директоров и вице-президента "ЛУКОЙЛа" обнаружили утром 1 сентября под окнами корпуса центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в Москве. Топ-менеджер выпал из окна шестого этажа. На его теле были обнаружены травмы, характерные для падения с большой высоты.

Следственный комитет России проводит проверку по гибели 68-летнего Маганова. По ее итогам будут решать, возбуждать ли уголовное дело или вынести решение об отказе в этом. Предварительно российские правоохранители говорят, что речь может идти о самоубийстве.

Равиль Маганов родился 25 сентября 1954 года в Альметьевске, Республика Татарстан. 1977 окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. Сначала работал в Лангепаснефтегазе, откуда в 1993 перешел в ЛУКОЙЛ. С 1994 года первым вице-президентом компании занимался вопросами, связанными с разведкой и добычей нефти.

В 2006 году Маганова назначили первым исполнительным вице-президентом ЛУКОЙЛа. В этой должности он продолжил заниматься решением задач, связанных с разведкой и добычей углеводородов. Входил в состав комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию совета директоров компании. В 2020 году Маганов назначен главой совета директоров общества.

Равиль Маганов был родным братом генерального директора и члена Совета директоров "Татнефти" Наиля Маганова.

18 апреля при загадочных обстоятельствах произошло убийство семьи бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, который якобы застрелил жену и дочь, а затем покончил с собой.

21 апреля в Испании был найден мертвыми экс-топ-менеджер компании "Новатек" Сергей Протосен вместе с семьей.

В мае бывшего топ-менеджера российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ Александра Субботина нашли мертвым в доме недалеко от Москвы, где проводились шаманские ритуалы

Как сообщили 31 августа в министерстве юстиции США, Штаты получили ордер на арест Boeing стоимостью 45 млн долларов, принадлежащий российской нефтяной компании "ЛУКОЙЛ".

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