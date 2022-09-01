Вице-президента ЛУКОЙЛа Равиля Маганова нашли мертвым под окнами московской больницы
Вице-президент и глава совета директоров российской компании "ЛУКОЙЛ" Равиль Маганов скончался в результате падения из окна московской больницы, где проходил курс лечения
Об этом сообщил ряд российских пропагандистских СМИ.
Тело главы совета директоров и вице-президента "ЛУКОЙЛа" обнаружили утром 1 сентября под окнами корпуса центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в Москве. Топ-менеджер выпал из окна шестого этажа. На его теле были обнаружены травмы, характерные для падения с большой высоты.
Следственный комитет России проводит проверку по гибели 68-летнего Маганова. По ее итогам будут решать, возбуждать ли уголовное дело или вынести решение об отказе в этом. Предварительно российские правоохранители говорят, что речь может идти о самоубийстве.
Равиль Маганов родился 25 сентября 1954 года в Альметьевске, Республика Татарстан. 1977 окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. Сначала работал в Лангепаснефтегазе, откуда в 1993 перешел в ЛУКОЙЛ. С 1994 года первым вице-президентом компании занимался вопросами, связанными с разведкой и добычей нефти.
В 2006 году Маганова назначили первым исполнительным вице-президентом ЛУКОЙЛа. В этой должности он продолжил заниматься решением задач, связанных с разведкой и добычей углеводородов. Входил в состав комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию совета директоров компании. В 2020 году Маганов назначен главой совета директоров общества.
Равиль Маганов был родным братом генерального директора и члена Совета директоров "Татнефти" Наиля Маганова.
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