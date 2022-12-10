Об этом сообщила пресс-служба общегреческого социалистического движения, (ПАСОК), одна из главных оппозиционных партий Греции.

"В связи с последними событиями и расследованием бельгийскими властями коррупции среди европейских чиновников, евродепутат Ева Кайли исключена из ПАСОК - Движения за изменения по решению президента Никоса Андрулакиса", - говорится в сообщении.

Политическая группа Кайли в Европейском парламенте, Прогрессивный альянс социалистов и демократов, также объявила в пятницу о приостановлении членства Кайли в группе "в связи с продолжающимся расследованием".

Известно, что Еву Кайли заключили под стражу в связи с коррупционным расследованием по поводу взяток европейским чиновникам со стороны Катара. Вместе с тем, бельгийская газета L'echo заявила, что в доме Кайли нашли сумки с деньгами.

По данным L'Echo, Кайли задержали на месте у нее дома. Единственный способ задержать парламентария, защищенного иммунитетом, – поймать его с поличным.

В Брюсселе и окрестностях 9 декабря были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности "преступной организации, коррупции и отмывания денег". В частности, правоохранители изъяли около 600 тысяч евро наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.

После информации о первых арестах и конфискации 600 тысяч евро наличными был допрошен и отец Кайли. Утверждается, что у него был чемодан, наполненный деньгами, и он находился в процессе перемещения. Следователи считают, что отца Кайли предупредили о полицейских рейдах сообщники.

По делу также арестовали помощника евродепутата из группы социалистов и демократов, являющегося коллегой Кайли, и бывшего депутата Европарламента от Италии Пьера-Антонио Панцери, также социалиста.

29 ноября Катар договорился о минимум 15-летнем контракте на поставку сжиженного природного газа Германии, а именно поставки 2 млн тонн в год. В AFP отметили, что основным рынком сбыта газа из Катара, который ищет Европа после полномасштабного вторжения РФ в Украину, являются страны Азии во главе с Китаем, Японией и Южной Кореей. Ранее этот природный ресурс не был популярен из-за долгосрочных соглашений с азиатскими странами.