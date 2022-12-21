Вице-президент США Камала Гаррис посетит заседание конгресса США, во время которого выступит Зеленский
Во время обращения Зеленского совместное заседание конгресса США посетит вице-президент США Камала Гаррис
Об этом сообщает CNN.
"Согласно обновленному сообщению, вице-президент Камала Гаррис посетит выступление президента Украины Владимира Зеленского на совместном заседании Конгресса сегодня вечером в Капитолии США", – говорится в сообщении.
Зеленский выступит с обращением в конгрессе США в 19:30 по местному времени (в 02:30 по Киеву). Пока не известно, сколько конгрессменов будут присутствовать во время обращения украинского президента, поскольку в Палате представителей на этой неделе до этого не было сессий.
- Владимир Зеленский отбыл с визитом в Вашингтон 21 декабря. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины". Украинский президент также выступит в конгрессе США и проведет ряд двусторонних встреч.
- К вечеру 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.
- Около 21 часов по киевскому времени Зеленский прибыл в Вашингтон. Сначала он проводит встречу с Джо Байденом, а затем запланировано его выступление в конгрессе США.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 41.14Продажа 42.2
- Актуальное
- Важное