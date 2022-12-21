Вице-президент США Камала Гаррис посетит заседание конгресса США, во время которого выступит Зеленский

Об этом сообщает CNN.

"Согласно обновленному сообщению, вице-президент Камала Гаррис посетит выступление президента Украины Владимира Зеленского на совместном заседании Конгресса сегодня вечером в Капитолии США", – говорится в сообщении.

Зеленский выступит с обращением в конгрессе США в 19:30 по местному времени (в 02:30 по Киеву). Пока не известно, сколько конгрессменов будут присутствовать во время обращения украинского президента, поскольку в Палате представителей на этой неделе до этого не было сессий.

Владимир Зеленский отбыл с визитом в Вашингтон 21 декабря. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины". Украинский президент также выступит в конгрессе США и проведет ряд двусторонних встреч.

К вечеру 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.

Около 21 часов по киевскому времени Зеленский прибыл в Вашингтон. Сначала он проводит встречу с Джо Байденом, а затем запланировано его выступление в конгрессе США.

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