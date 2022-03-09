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Вице-президент США Гаррис вылетела в Польшу для обсуждения предоставления Украине истребителей МиГ-29

9 мартa, 2022 среда
16:19
Мир

В среду, 9 марта, вице-президент США Камала Гаррис вылетела в Польшу, чтобы обсудить вопрос предоставления Киеву истребителей МиГ-29

Об этом сообщает CNN .

Гаррис планирует встретиться с польским правительством 10 марта, чтобы привлечь международную поддержку и успокоить одного из важнейших союзников НАТО.

Вице-президент обсудит острую проблему передачи Украине польских истребителей МиГ-29. Накануне Вашингтон не разрешил Варшаве предоставить самолеты для обороны Украины.

В Варшаве Камала Гаррис также встретится с беженцами, бежавшими от войны в Украине, а также американскими дипломатами, переехавшими в Польшу из посольства США в Киеве. Позже она отправится в Румынию, где наблюдается наплыв мигрантов из Украины.

  • Напомним, Польша готова передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу в Германии, но просит от США предоставить другие самолеты.
  • США ответили отказом на предложение польских властей передать истребители МиГ-29 для поддержки Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз упрекнул Запад в слишком медленной реакции и призвал США как можно скорее передать Украине польские истребители.
 

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Польша
война с Россией
США
Камала Харрис
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