Вице-президент США Гаррис вылетела в Польшу для обсуждения предоставления Украине истребителей МиГ-29
В среду, 9 марта, вице-президент США Камала Гаррис вылетела в Польшу, чтобы обсудить вопрос предоставления Киеву истребителей МиГ-29
Об этом сообщает CNN .
Гаррис планирует встретиться с польским правительством 10 марта, чтобы привлечь международную поддержку и успокоить одного из важнейших союзников НАТО.
Вице-президент обсудит острую проблему передачи Украине польских истребителей МиГ-29. Накануне Вашингтон не разрешил Варшаве предоставить самолеты для обороны Украины.
В Варшаве Камала Гаррис также встретится с беженцами, бежавшими от войны в Украине, а также американскими дипломатами, переехавшими в Польшу из посольства США в Киеве. Позже она отправится в Румынию, где наблюдается наплыв мигрантов из Украины.
- Напомним, Польша готова передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу в Германии, но просит от США предоставить другие самолеты.
- США ответили отказом на предложение польских властей передать истребители МиГ-29 для поддержки Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз упрекнул Запад в слишком медленной реакции и призвал США как можно скорее передать Украине польские истребители.
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