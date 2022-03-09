Вице-президент США Гаррис вылетела в Польшу для обсуждения предоставления Украине истребителей МиГ-29

Об этом сообщает CNN .



Гаррис планирует встретиться с польским правительством 10 марта, чтобы привлечь международную поддержку и успокоить одного из важнейших союзников НАТО.



Вице-президент обсудит острую проблему передачи Украине польских истребителей МиГ-29. Накануне Вашингтон не разрешил Варшаве предоставить самолеты для обороны Украины.



В Варшаве Камала Гаррис также встретится с беженцами, бежавшими от войны в Украине, а также американскими дипломатами, переехавшими в Польшу из посольства США в Киеве. Позже она отправится в Румынию, где наблюдается наплыв мигрантов из Украины.

Напомним, Польша готова передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу в Германии, но просит от США предоставить другие самолеты.

США ответили отказом на предложение польских властей передать истребители МиГ-29 для поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз упрекнул Запад в слишком медленной реакции и призвал США как можно скорее передать Украине польские истребители.