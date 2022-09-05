Вице-президент США Гаррис обсудила помощь Украине и укрепление восточного фланга НАТО с премьером Польши Моравецким
Вице-президент США Камала Гаррис в телефонном разговоре с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким обсудила вопросы укрепления восточного фланга НАТО, помощи Украине и сотрудничества в области гражданской атомной энергетики
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома .
Как говорится в сообщении, вице-президент США Камала Гаррис провела телефонный разговор с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
"Веце-президент подтвердила постоянную прочность американо-польских отношений и усилий, направленных на укрепление нашей коллективной безопасности, включая постоянное размещение передового командного пункта штаба пятого корпуса армии США в Познани", - пишет пресс-служба.
Президент США Джо Байден недавно назвал этот проект первым постоянным пунктом дислокации вооруженных сил США на восточном фланге НАТО.
Также вице-президент США отметила щедрость и лидерство Польши в принятии миллионов украинских беженцев и оказании критической гуманитарной помощи, а также оказание жизненно важной помощи в сфере безопасности, чтобы помочь украинскому народу защитить свою демократию от агрессии России.
Стороны обсудили возможность усиления двустороннего сотрудничества по гражданской ядерной энергетике в Польше.
"Это будет способствовать развитию энергетической безопасности Европы, поддержит глобальные климатические решения и создаст тысячи рабочих мест в сфере чистой энергии как в Польше, так и США", - говорится в сообщении.
- Министр обороны Польши Мариуш Блащак принял участие в церемонии предоставления имени новой военной базе под Познанью, где дислоцируются войска США. Соглашение об усилении присутствия американских войск было подписано 15 августа 2020 года. Показательный момент – тогда польская сторона предложила назвать базу в честь тогдашнего президента США Дональда Трампа Camp Trump.
- С начала российского вторжения польские пограничники зарегистрировали более 6 миллионов прибывших из Украины.
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