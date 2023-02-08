Вице-президент США едет в Мюнхен, где будет говорить о новой помощи Украине, - Reuters
Вице-президент США Камала Гаррис приедет в Мюнхен, где примет участие в конференции безопасности. Визит состоится в период с 17 по 19 февраля
Об этом сообщает Reuters.
Как отметили в Белом доме, в своей речи Гаррис подтвердит международную поддержку Украины и обязательства Вашингтона по взаимной обороне в рамках НАТО.
Кроме того, на конференции вице-президент США должна очертить пути дальнейшей помощи нашему государству.
Вместе с тем, Гаррис встретится с иностранными лидерами и продолжит интенсивное дипломатическое взаимодействие с союзниками по войне РФ против Украины, а также по другим региональным и глобальным вопросам.
Визит должен пройти в период с 17 по 19 февраля.
- 8 февраля президент США Джо Байден отметил, что Штаты продолжат поддерживать Украину и будут с нашим государством столько, сколько потребуется. Байден подчеркнул, что США сделали "то, что умеют лучше всего" - объединили НАТО, возглавили глобальную коалицию помощи Украине и продолжают поддерживать наш народ.
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