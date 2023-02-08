Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в Белом доме, в своей речи Гаррис подтвердит международную поддержку Украины и обязательства Вашингтона по взаимной обороне в рамках НАТО.

Кроме того, на конференции вице-президент США должна очертить пути дальнейшей помощи нашему государству.

Вместе с тем, Гаррис встретится с иностранными лидерами и продолжит интенсивное дипломатическое взаимодействие с союзниками по войне РФ против Украины, а также по другим региональным и глобальным вопросам.

Визит должен пройти в период с 17 по 19 февраля.