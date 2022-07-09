Вице-президент Федерации фигурного катания Петренко выступил на шоу жены Пескова

Видео с предс тавлением обнародовано российскими спортивными ресурсами.

В постановке по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова Петренко исполняет роль "Купца", отца "Настеньки". Ее играет Камила Валиева. Это та фигуристка, у которой был обнаружен допинг на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Само же шоу создала и продвигает жена спикера Кремля Дмитрия Пескова, украинка по происхождению Татьяна Навка. Лично представляла она свой проект и его участников и на этот раз, в Сочи.

Играл Виктор Петренко в шоу "Аленький цветочек" на территории РФ и раньше, о чем свидетельствуют афиши и материалы с инстаграма спортсмена, но после 24 февраля, с началом полномасштабного российского вторжения в Украину, это первое публичное появление Петренко в России.

В президиуме УФФК он координирует международную деятельность и занимает должность второго вице-президента.

Проживает либо в Конннектикуте, США, либо в родной Одессе.

Согласно указу президента №456/2022 , имеет назначенную ему Владимиром Зеленским пожизненную президентскую стипендию. В настоящее время это порядка 10 тыс. грн.

Кстати, после появления информации о выступлении Петренко в Сочи данные о нем исчезли из раздела "Состав президиума УФФК" . Сейчас там пустое место.

Официальных комментариев от Федерации пока нет.

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