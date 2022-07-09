Вице-президент Федерации фигурного катания Петренко выступил на шоу жены Пескова
Вице-президент Украинской федерации фигурного катания, олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко 8 июля 2022 года принял участие в ледовом шоу "Аленький цветочек" в городе Сочи (Кубань, Россия)
Видео с предс тавлением обнародовано российскими спортивными ресурсами.
В постановке по мотивам одноименной сказки Сергея Аксакова Петренко исполняет роль "Купца", отца "Настеньки". Ее играет Камила Валиева. Это та фигуристка, у которой был обнаружен допинг на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Само же шоу создала и продвигает жена спикера Кремля Дмитрия Пескова, украинка по происхождению Татьяна Навка. Лично представляла она свой проект и его участников и на этот раз, в Сочи.
Играл Виктор Петренко в шоу "Аленький цветочек" на территории РФ и раньше, о чем свидетельствуют афиши и материалы с инстаграма спортсмена, но после 24 февраля, с началом полномасштабного российского вторжения в Украину, это первое публичное появление Петренко в России.
В президиуме УФФК он координирует международную деятельность и занимает должность второго вице-президента.
Проживает либо в Конннектикуте, США, либо в родной Одессе.
Согласно указу президента №456/2022 , имеет назначенную ему Владимиром Зеленским пожизненную президентскую стипендию. В настоящее время это порядка 10 тыс. грн.
Кстати, после появления информации о выступлении Петренко в Сочи данные о нем исчезли из раздела "Состав президиума УФФК" . Сейчас там пустое место.
Официальных комментариев от Федерации пока нет.
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